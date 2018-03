Bernanke kon niet blijven bijspringen

Zelden heeft Wall Street zo’n rampzalige week beleefd. Het gaat niet alleen om de ondergang van Lehman Brothers. Ook AIG en Washington Mutual hebben het zwaar. Gelukkig lijkt Merrill Lynch een suikeroom te hebben gevonden in Bank of America. Als dat niet was gebeurd, zou er vandaag waarschijnlijk een nog grotere slachting te zien zijn geweest op de financiële markten.

De vroegere Britse premier Harold Wilson heeft ooit gezegd dat een week in de politiek heel lang kan duren. De afgelopen week duurde voor de financiële wereld zelfs beangstigend lang. Het begon allemaal met de reddingsoperatie door de Amerikaanse regering voor de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac. Daardoor werden de markten gerustgesteld, zij het niet langer dan een financiële nanoseconde.

Toen een mogelijke Koreaanse investering in Lehman gebakken lucht bleek en een eigen reddingsplan van de zakenbank niets meer om het lijf bleek te hebben dan een goedkope touwtruc, sloeg het optimisme om in somberheid. Ultieme pogingen om de bank te redden vielen dit weekend in het water toen de Amerikaanse regering duidelijk maakte een eventuele transactie niet met liquiditeitsinjecties te zullen smeren. Dat is begrijpelijk en terecht, want ergens moet een streep worden getrokken. Uncle Sam is niet zo rijk meer en het is nuttig dat de markt leert dat niet iedereen zonder meer op hulp kan rekenen. Toch zal het afwikkelen van de activiteiten van Lehman de markt waarschijnlijk veel pijn doen.

Naarmate de week voortschreed, bleek Lehman echter slechts een van vele probleemgevallen – en misschien niet eens het ergste. AIG, tot voor kort ’s werelds grootste verzekeringsmaatschappij, joeg de markt de stuipen op het lijf met zijn grote bezit aan kredietderivaten en zijn kwetsbaarheid voor hypotheekobligaties. De firma heeft het hele weekend koortsachtig gewerkt aan manieren om kapitaal binnen te halen.

Washington Mutual is eveneens de draaikolk ingezogen. Een eerdere herkapitalisering door private-equityfonds Texas Pacific Group heeft het rottingsproces niet kunnen stoppen. Geruchten deden de ronde dat de bank JPMorgan, die eerder dit jaar al belangstelling toonde, te hulp zou kunnen schieten.

En toen was daar Merrill Lynch. Pessimistische beleggers hadden Lehmans grotere concurrent vrijdag al op de korrel genomen, toen het ernaar uitzag dat Lehman wellicht toch nog zou worden gered. Toen dat van de baan was, had Merrill een veel heviger pak slaag kunnen krijgen. Maar gelukkig zal de overname door Bank of America die vloedgolf waarschijnlijk kunnen keren. Beleggers die speculeerden op een verdere koersdaling zouden wel eens van een koude kermis kunnen thuiskomen. Sommigen zullen daar dankbaar voor zijn. Maar voor het overige staan de zaken er nog steeds beroerd voor.

Hugo Dixon