Bankenwereld kraakt

Een grondige herschikking van het Amerikaanse financiële stelsel. Na ruim een jaar kredietcrisis en honderden miljarden aan afschrijvingen en verliezen bij de grote financiële instellingen, is dit het begin van een nieuwe, nog omvangrijkere herverkaveling van het financiële landschap. In 48 uur tijd deed zich iets als een aardbeving voor op Wall Street – het crisisgevoel van jaren dertig van de vorige eeuw herleeft. En anders dan tot nu toe in de kredietcrisis grijpen de autoriteiten niet in.

Afgelopen weekend verdwenen twee van Wall Streets grootste zakenbanken. Merrill Lynch werd overgenomen door concurrent Bank of America, voor 50 miljard dollar in aandelen. Lehman Brothers zag zich door het terugtrekken van potentiële kopers Barclays en wederom Bank of America, genoodzaakt uitstel van betaling aan te vragen en stevent daarmee af op een faillissement.

De zakenbanken kwamen in de problemen toen vorig jaar zomer de hypotheekcrisis oversloeg naar de financiële wereld. Grote pakketten aan op hypotheken gebaseerde obligaties bleken ineens waardeloos en de banken kwamen in grote geldproblemen. In maart viel Bear Stearns, de vijfde zakenbank van de VS, om toen investeerders hun geld eraan onttrokken. Datzelfde dreigt nu te gebeuren met Lehman Brothers, de vierde zakenbank van het land.

De afgelopen twee dagen kenden hun weerga niet in het financiële zakendistrict van de VS. De noodtoestand komt eerder in de buurt van de crisis in 1929 dan recentere voorvallen als de dotcomcrisis. Vooral de rol van de autoriteiten is opmerkelijk. Anders dan bij de val – en uiteindelijk overname – van zakenbank Bear Stearns (toen het Amerikaanse stelsel van centrale banken nog voor miljarden garant stond), grijpt de Federal Reserve dit keer niet in.

Geen hulp bij weer een overname van een zakenbank, was vrijdagavond het expliciete devies van Timothy Geithner van de New Yorkse afdeling van de Fed. En minister van Financiën Hank Paulson liet dit weekend weten dat wat hem betreft noodhulp aan zakenbanken niet aan de orde is.

Het politieke klimaat is er na ruim een jaar kredietcrisis niet meer naar om nog meer belastinggeld te pompen in zakenbanken die zelf in de fout zijn gegaan. Daarbij heeft de Amerikaanse overheid ook niet genoeg geld meer om zakenbanken te redden.

Zakenbanken

Banken moeten zichzelf redden

[Vervolg van pagina 1] Fed-voorzitter Bernanke en Paulson gokken erop dat het financiële stelsel ditmaal zelf in staat is de schokgolven als gevolg van de val van Lehman Brothers op te vangen. Daar zijn verschillende verklaringen voor te geven. Allereerst hadden de Fed en het ministerie van Financiën in de nasleep van de val van Bear Stearns al flink ingegrepen.

Sinds maart dit jaar mogen zakenbanken ook ‘slecht’ onderpand inleveren bij de Fed in ruil voor liquiditeit. Zondag besloot de Fed die mogelijkheid nog aanzienlijk te verruimen. De Fed en de Europese en Britse centrale banken zetten de geldkraan vanmorgen weer open.

Ook het noodfonds dat tien van ’s werelds grootste zakenbanken dit weekend oprichtten maakt het voor de Fed ook makkelijker om achterover te leunen. Omdat de catastrofe bij Lehman al langer dreigde, hadden onder andere JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley en Europese banken als Credit Suisse, UBS en Deutsche Bank alle tijd om zichzelf te beschermen. Tien banken legden alvast 70 miljard dollar bij elkaar om de miljarden aan derivaten die Lehman bij andere banken heeft uitstaan tegen elkaar weg te strepen.

Met hun opstelling dwingen de autoriteiten de banken weer meer op zichzelf terug te vallen. Zij dringen de zogenoemde moral hazard terug – waarbij banken te grote risico’s nemen in de wetenschap dat de overheid in geval van nood toch wel zal bijspringen.

Het einde is nog niet in zicht. Amerika’s grootste verzekeraar AIG heeft volgens verschillende financiële media bij de Fed aangeklopt voor 40 miljard dollar aan noodhulp. En morgen komt de Fed bijeen om over de rentetarieven te spreken. Zullen de stalen zenuwen daar ook nog werken?