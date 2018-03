Banen weg bij chipfabrikant NXP

Rotterdam. De Nederlandse chipfabrikant NXP schrapt wereldwijd 4.500 banen en sluit een aantal fabrieken. Dat maakte NXP vrijdag bekend. In Nederland, waar 6.500 mensen werken bij de voormalige chipdivisie van elektronicaconcern Philips, verdwijnen 1.300 banen. NXP maakt processors voor onder meer autoradio`s en usb-sticks. Voor het eerst schrapt NXP fors bij onderzoek en ontwikkeling. Bij de fabriek in Nijmegen verdwijnen 1.050 banen, de rest van de ontslagen in Nederland valt in Eindhoven. NXP trekt twee jaar uit voor de reorganisatie. Philips verkocht NXP in 2006 aan vijf private-equityfirma`s, omdat het elektronicaconcern af wilde van deze dochter waarvan de resultaten zwaar schommelden. De nieuwe eigenaren bezorgden het bedrijf een hoge schuldenlast. Die drukt nu zwaar op het bedrijf, waarvan de resultaten snel teruglopen door de afnemende vraag in de chipmarkt. De fabrieken kampen met een grote onderbezetting. Daarom sluit NXP, dat wereldwijd 31.000 werknemers telt, enkele fabrieken in het buitenland. In in 2010 stoten de fabrieken in Nijmegen en Hamburg een deel van hun chipproductie af. NXP hoopt zo de bezettingsgraad in de overblijvende fabrieken te verbeteren. (NRC)