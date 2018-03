Auto mag niet meer stoppen bij Groningse basisscholen

Bij alle 54 basisscholen in de stad Groningen legt de gemeente tussen nu en twee jaar een stopverbod voor auto’s op. Op deze manier moet de verkeersveiligheid rondom de scholen vergroot worden. Groningen is de eerste stad in Nederland, waar dit gaat gelden. Het ontmoedigingsbeleid moet ouders stimuleren om hun kinderen lopend of op de fiets naar school te brengen. Volgens de Groningse wethouder Karin Dekker (GroenLinks) leidt het vele blik bij scholen tot onveilige situaties voor kinderen. „Auto’s staan dwars op de weg of half op de stoep en portieren slaan open.” Het stopverbod, dat door de week tussen acht uur ’s morgens en vier uur ’s middags geldt, is na overleg met de scholen genomen. Ook de schoolomgeving wordt aangepakt, in de vorm van wegversmallingen, het verbreden van stoepen of de invoering van betaald parkeren. In enkele gevallen worden Kiss&Ride-plekken aangelegd. Dekker verklaart dat veel mensen de auto pakken voor ritjes beneden de zeven kilometer. „Je kind met de auto naar school brengen is vaak gewoontegedrag. Je wilt snel, snel. Straks moet je even anders plannen.” Een stopverbod is naar haar smaak ook gewenst met het oog op duurzaamheid en vermindering van CO2-uitstoot.

Voor de Nassauschool in Groningen geldt al twee jaar een stopverbod. De schoolleiding vroeg hier om, omdat de wijk vol stond met geparkeerde auto’s. „De kinderen staken over tussen al die auto’s en hun zichtbaarheid was nihil”, stelt directeur Gerard van der Poll. Omwonenden die niet meer voor hun woning konden parkeren stapten naar de rechter. Uiteindelijk oordeelde de Raad van State dat het stopverbod was toegestaan. „De ouders zijn er heel tevreden mee. De autovrije zone geeft de kinderen veel overzicht”, aldus Van der Poll. Een woordvoerder van de Vereniging van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (VOS/ABB) noemt het Groningse besluit „moedig”, gezien de te verwachten protesten. In juli drong GroenLinks in Amsterdam aan op een stopverbod bij scholen.