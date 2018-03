Arrestaties na aanslagen in India

NEW DELHI. In de Indiase hoofdstad Delhi zijn gisteren enkele verdachten aangehouden van een serie aanslagen, waarbij een dag eerder zeker twintig mensen omkwamen. Volgens lokale media zijn tien mensen opgepakt. Ongeveer negentig mensen raakten zaterdag gewond in drukke winkelgebieden in Delhi, toen binnen enkele minuten na elkaar vijf bommen afgingen. Een extremistische islamitische groep heeft de aanslagen opgeëist. Sinds eind 2005 zijn meer dan vierhonderd mensen omgekomen door aanslagen in Indiase steden.