„In mijn laatste jaar bij Oistrach aan het Conservatorium van Moskou leerde ik Alfred Schnittke kennen. Hij stond me op te wachten bij de ingang, en vroeg of ik hem wilde helpen met zijn Eerste vioolconcert. Toen ik het stuk thuis doorspeelde riep mijn schoonmoeder: ‘Wat een vreselijke muziek! Wat een catastrofe! Waarom speel jij dat? Wie is de componist?’ Tot het eind van mijn leven zal ik me herinneren dat ik antwoordde: ‘Deze componist zal over tien of twintig jaar de belangrijkste componist van de twintigste eeuw zijn.’ ”

Alfred Schnittke (1934-1998) droeg vijftien composities op aan violist Mark Lubotsky (1931), waaronder zijn Tweede vioolconcert, zijn drie Vioolsonates en het Pianotrio. Daarom is Lubotsky, een van de laatste vertegenwoordigers van de oude Russische viooltraditie, eregast op de Schnittke Kamermuziekdagen in Den Bosch, Utrecht, Enschede en Amsterdam. Speciaal voor het Schnittke-festival schreef Wim Laman zijn pianokwartet Orphic Rites.

„Voor mij is Schnittke het gelukkigste element in mijn leven. Hij was vijfendertig jaar mijn dierbaarste vriend en een inspirerende persoonlijkheid, die in vrijwel alle genres schitterende werken heeft geschreven. De opera’s Leven met een Idioot, Faust en Gesualdo, de balletten, koren, negen symfonieën en andere orkestwerken, vier vioolconcerten, een altvioolconcert, twee celloconcerten, drie pianoconcerten, zes concerti grossi en vele kamermuziekwerken, zijn ouevre is gigantisch en voldoet aan de hoogste maatstaven.

„Muziek was voor Schnittke nauw verbonden met kunst, religie en filosofie. Aanvankelijk oriënteerde hij zich op de avantgarde van componisten als Nono en Stockhausen. Maar later ontwikkelde hij zijn eigen polystylistische stijl, waarin zowel Schubert en Mahler als Berio konden doorklinken. Schnittke citeerde nooit letterlijk, hij componeerde pseudo-citaten die de geest ademen van de componisten die hij bewonderde. In al zijn werken speelt het B-A-C-H - motief een rol, maar drie jaar voor zijn dood zei hij tegen me: ‘Weet je, ik ben nu bijna vrij van Bach als leidmotief.’

„Schnittke had geen complexen over het idee dat alles nieuw moet zijn. Muziek moest sterk genoeg zijn om de kloof tussen beschaving en kunst te overbruggen. De moderne tijd legt zoveel nadruk op business, industrie en techniek, dat mensen vergeten dat hoe belangrijk het is om in contact te blijven met geschiedenis en kunst.

„Schnittke probeerde in zijn muziek een waarachtig mens te zijn, verder te kijken en dieper te voelen. Hij doet me vaak denken aan Mendeljev, die het periodieke systeem van de elementen heeft uitgevonden. Wij schijnen maar zes procent van alle elementen in de kosmos te kennen, terwijl de rest nog een mysterie is. Maar de wetenschap blijft zoeken en experimenteren.

„Zo maakte Schnittke als het ware mozaïeken uit de muzikale elementen. Hij was een groot bouwmeester en een enorm rijke melodicus. Hij was ook een ontzettend gevoelig mens, en daarom kon hij zich als componist door alle stijlen heen bewegen zonder vulgair te worden.”

Schnittke Kamermuziekdagen: 20-28 /9 Den Bosch, Utrecht, Enschede, Amsterdam. Info: www.kamermuziekdagen.nl