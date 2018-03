Al vijfenhalf jaar niet verloren

Alles won ze al, van wereldtitels tot olympisch goud. En nog eens. En nog eens. De carrière van rolstoeltennisster Esther Vergeer kreeg gisteren in Peking nog meer glans met haar derde achtereenvolgende gouden medaille in het vrouwenenkelspel op de Paralympics.

Na Sydney (2000) en Athene (2004) was het Nederlandse boegbeeld van de gehandicaptensport gisteren op het center court van het Olympic Green Tennis Center opnieuw de sterkste. In een uiterst spannende, volledig Nederlandse finale versloeg Vergeer Korie Homan uit Utrecht: 6-2, 4-6 en 7-6. Haar zege betekende niet alleen een unicum in de geschiedenis van de Paralympische Spelen, Esther Vergeer verlengde haar ongeëvenaarde ongeslagen reeks tot 349 partijen – vijf jaar en zes maanden.

Vanochtend verdedigde de onbetwiste nummer één van de wereldranglijst met haar dubbelspelpartner Jiske Griffioen haar andere titel van ‘Athene’, in alweer een Nederlandse finale. Opnieuw speelde Vergeer tegen Homan, dit keer met haar partner Sharon Walraven.

Vergeer is niet alleen de sportieve aanvoerster van de sterke Nederlandse tennisdelegatie op de Paralympische Spelen in Peking. In de internationale sportwereld wordt ze al jaren beschouwd als een fenomeen. Begin dit jaar werd de 27-jarige tennisster uit Woerden door het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) met tien andere sporters in Bonn uitgeroepen tot ambassadeur van de gehandicaptensport bij de Spelen van Peking, als rolmodel voor jonge sporters met en zonder handicap. Vergeer beschouwde die benoeming als een grote eer.

In haar jeugd werd ze getroffen door verscheidene hersenbloedingen als gevolg van een bloedvatenaandoening rondom haar ruggemerg. Tijdens haar revalidatie kwam ze met tal van sporten in aanraking. In zowel basketbal als tennis blonk ze uit. Als rolstoelbasketbalster haalde Vergeer ook de nationale ploeg, waarmee ze in 1997 Europees kampioen werd. Omdat beide sporten niet meer te combineren waren, koos ze voor het rolstoeltennis.

Haar opmars in die sport is ongekend. Naast haar gouden medailles op drie achtereenvolgende Paralympische Spelen haalde ze acht wereldtitels en schreef ze talloze internationale toernooien op haar naam. In Nederland werd Vergeer drie keer uitgeroepen tot gehandicapte sporter van het jaar.

Begin dit jaar werd de bijna onverslaanbare tennisster ook voor de tweede keer in haar indrukwekkende loopbaan geëerd met de prestigieuze Laureus Award voor de beste gehandicapte sporter van het jaar, één van de internationale ‘sport-Oscars’. Tijdens die galabijeenkomst, in St. Petersburg, verkeerde Vergeer in gezelschap van sportmensen als de tennissers Roger Federer en Justine Henin, autocoureur Lewis Hamilton, atlete Paula Radcliffe en oud-polsstokhoogspringer Sergei Boebka. Dat ze voor Nederland de vlag droeg tijdens de openingsceremonie in Peking, verbaasde weinigen op basis van haar jarenlange sportieve prestaties.

Vergeer, die in de halve finale in Peking haar plaatsgenoot en dubbelspelpartner Griffioen binnen driekwartier met 6-1 en 6-0 had weggeblazen, kreeg haar enkelspeltitel gisteren in de finale allerminst cadeau. Korie Homan sloeg zelfs meer winners dan Vergeer, 43 om 36, maar sloeg ook meer fouten, 54 tegen 43. Homan was de eerste speelster die een set wist te winnen van Vergeer in Peking. Pas in de tiebreak van de derde set maakte Vergeer het matchpoint.

Even dacht ze dat haar unieke ongeslagen reeks in Peking zou eindigen. „Ik ga een keer wedstrijden verliezen”, zei Vergeer na afloop. „Maar ik hoopte heel erg dat het vandaag niet zou gebeuren. Het scheelde niets of ik had verloren, mijn belangrijkste wedstrijd van het jaar.”

Behalve de opmerkelijke prestaties van Vergeer vallen ook de andere Nederlandse tennissers op. Naarmate de finales naderen kleurt het center court van het tennisstadion steeds vaker oranje. Maikel Scheffers behaalde in het mannentoernooi een bronzen medaille. De tennisser versloeg in de ‘kleine’ finale zijn landgenoot Ronald Vink in twee sets: 6-3 en 6-1.

