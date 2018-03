Akkoord laat nog veel vragen open

Onwaarschijnlijke beelden vanmiddag uit Harare. Robert Mugabe en Morgan Tsvangirai, gezworen tegenstanders, die hun ‘historische’ machtsdeling bezegelen met een ceremonie vol respectvolle woorden. „Laten we onze wapens neergooien en ruilen voor de ploeg”, herhaalde Tsvangirai de woorden waarmee Mugabe bij de onafhankelijkheid in 1980 blank Zimbabwe probeerde gerust te stellen. Mugabe noemde Tsvangirai „een onpartijdige man”.

Achter alle ceremonieel vertoon gaat de vraag schuil hoe de details van het vorige week bereikte akkoord er eigenlijk uitzien. Velen vinden het moeilijk voorstelbaar dat Mugabe en Tsvangirai, regeringspartij Zanu-PF en oppositiepartij MDC, van de ene op de andere dag zullen samenwerken. Duizenden oppositieaanhangers zijn deze zomer slachtoffer geworden van het geweld van Mugabe-aanhangers.

De verhoudingen zullen mede bepalen of de machtsblokken achter Mugabe en Tsvangirai bereid zijn mee te werken aan uitvoering van het akkoord. Voor buitenlandse donoren geven de kleine lettertjes de doorslag bij hun besluit om de economische en politieke sancties tegen het failliete Zimbabwe al dan niet te verlichten.

De voornaamste details van het akkoord tussen Zanu-PF en MDC zijn in het weekeinde al naar buiten gekomen. Via de staatsmedia – buikspreekpoppen van de regering – en politici aan beide zijden.

Het akkoord voorziet in 31 ministersposten: 15 voor Mugabes Zanu-PF en 16 voor de oppositie. Een ogenschijnlijke zege voor Tsvangirai en de zijnen, met dien verstande dat van de 16 posten er 3 naar de MDC-factie van Arthur Mutambara gaan, die zich in 2005 afsplitste van de ‘grote’ MDC. De MDC van Tsvangirai zelf levert dus minder ministers dan Zanu-PF. Mocht Zanu-PF Mutambara overreden haar kant te kiezen, dan heeft de partij opeens een meerderheid. Zo hoeft het niet per se te gaan: in het parlement, waar Zanu-PF de meerderheid kwijt is, weigerde Mutambara’s MDC eerder voor de regering te kiezen.

Tsvangirai zit als minister-president een raad van ministers voor, die „toeziet” op het kabinet dat geleid wordt door Mugabe, die president blijft. De raad bestaat voor bijna de helft uit Zanu-ministers – waarmee een mogelijk, theoretisch overwicht van de raad in de praktijk ongedaan gemaakt kan worden door dwarsliggerij van de Mugabe-gezinden. Maar ook als ministerraad en kabinet uit elkaars vaarwater blijven, blijft de vraag hoe twee ‘parallelle regeringen’ ooit moeten functioneren.

Essentieel is de vraag wie de controle krijgt over het veiligheidsapparaat. Mugabe behoudt de regie over de strijdkrachten, Tsvangirai heeft voor zijn partij het ministerie van Binnenlandse Zaken in de wacht gesleept en daarmee het toezicht op de politie en de inlichtingendienst. Het is echter moeilijk voorstelbaar dat de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen Tsvangirai’s achterban, gaan opereren onder hun voormalige doelwit.

Onder veel MDC-politici en aanhangers heerst het gevoel dat het huidige akkoord het best haalbare resultaat is. Meer dan een geleidelijk vertrek van Mugabe zit er niet in, redeneren zij. Sceptici vrezen een scenario zoals eind jaren tachtig: toenmalig oppositieleider Joshua Nkomo trad toe tot een regering met Mugabe, om te worden gemarginaliseerd en uitgespuugd door zijn eigen aanhang.

Een onzekere factor is ook het leger. Vóór de beslissende kiesronde zwoeren de legerleiders, die via het patronagesysteem innig verstrengeld zijn met Zanu-PF en Mugabe, dat zij „nooit” orders van Tsvangirai zullen opvolgen. Het is afwachten wat de generaals doen als de 84-jarige Mugabe van het podium verdwijnt. Mogelijk zullen zij zich realiseren dat de economische toekomst van Zimbabwe voor een groot deel afhangt van regeringsdeelname van de MDC: buitenlandse donoren hebben het hervatten van financiële steun afhankelijk gemaakt van een serieuze machtsdeling. Het gunstig stemmen van de buitenwacht lijkt ook de reden dat de MDC de minister van Financiën mag leveren.

Buitenlandcoördinator Solana van de EU zei dat een besluit over de sancties wordt uitgesteld, „waarschijnlijk tot oktober”. De EU wil het akkoord nader bestuderen. Solana zei „een nieuw hoofdstuk” voor Zimbabwe te voorzien.