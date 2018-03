Agressie keihard aanpakken werkt 'voortreffelijk'

Er rijden even geen bussen door de Goudse wijk Oosterwei. Lijn 3 rijdt er tijdelijk omheen. Busmaatschappij Connexxion wil eerst overleg met de gemeente Gouda, over wat te doen met een groep jongens van Marokkaanse afkomst die de bus terroriseert. Pas dan wordt de oude route weer opgepakt.

Het lijkt wel of werknemers in de publieke sector steeds vaker de noodklok luiden over agressie. Eerder deze maand nog werden ambulancemedewerkers in Amsterdam-West bedreigd. In reactie daarop legden ze een aantal uren het werk neer.

Een woordvoerder van Connexxion noemt het mijden van Oosterwei „een signaal”. Chauffeurs die door die wijk reden, werden er bespuugd, bedreigd, beroofd. Afgelopen woensdag werd een chauffeur door een jongen met een mes in zijn keel gestoken. Het was het zesde incident in twee maanden.

Joop van Riessen, voormalig korpschef van de Amsterdamse politie, weet niet of er sprake is van toenemende geweld tegen werknemers in de publieke sector. Hij weet wél dat de samenleving het veel minder accepteert dan vroeger.

Van Riessen, die ook werkzaam was voor het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement: „De burger, de politiek en de media roepen harder, omdat ze vinden dat de overheid moet optreden. Er wordt eerder dan vroeger een punt bereikt waarop men zegt: dit kan niet.”

De oud-korpschef wil het geweld niet bagatelliseren, maar hij vindt ook dat het niet moet worden overdreven. „Er is niet verschrikkelijk veel mis in de samenleving. Er moet gewoon hard worden opgetreden tegen de daders”, aldus Van Riessen.

Inzet van tijdelijk begeleiders zou agressie kunnen beteugelen. Volgens een woordvoerder van het brandweerkorps Amsterdam Amstelland heeft de brandweer minder met geweld van omstanders te maken, mogelijk „doordat functionarissen standaard met vijf, zes man bij een brand aankomen”.

De RET, het bedrijf voor openbaar vervoer in Rotterdam, heeft wel eens incidenteel een lijn opgeheven na geweld tegen personeel op de tram. „Maar nooit zo georganiseerd als nu in Gouda gebeurt.” Het bedrijf heeft veel succes geboekt met keihard optreden, preventie, lik-op-stukbeleid en repressie, zegt een woordvoerder. Op elke tram rijden controleurs mee. En er is sinds juli van dit jaar een openbaarvervoersverbod voor mensen die zich schuldig maken aan geweld of overlast. Rotterdam is de eerste stad die dat heeft.

„En het werkt voortreffelijk”, zegt de woordvoerder. De eerste overtreder is veroordeeld tot een boete en smartengeld, en een taakstraf. „Het geweld in en om de tram en metro is enorm afgenomen.”

Ook werkt de RET samen met lokale winkeliers die chauffeurs en politie er op attenderen als groepen jongeren kwaad in de zin lijken te krijgen. Wellicht iets waar Gouda ook aan kan denken, zegt de woordvoerder. Maar het is allerminst bedoeld als advies, elk bedrijf moet zijn eigen oplossingen vinden, zegt de RET.

De woordvoerder van Connexxion in Gouda noemt extra surveillance, meer controle, meer toezicht, meer politie-inzet en camera’s „allemaal lapmiddelen”. „Er moet natuurlijk een veel structurelere oplossing komen. We moeten ons afvragen waarom deze jongens dit criminele gedrag vertonen en wat er aan te doen is. Dat is onze expertise als busmaatschappij niet.”

„We moeten allemáál harder optreden”, zegt voormalig korpschef Van Riessen: „Ook de buren, ouders, medepassagiers, buurtbewoners. Jongeren die dit doen, moeten er vanuit allerlei lagen van de bevolking op worden aangesproken dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Maar een eenvoudige oplossing is er niet.”

Vandaag overlegt Connexxion met de gemeente over de kwestie.