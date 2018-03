ADO aan de leiding

Op voetbalgebied heeft Den Haag veel dieptepunten gekend, voornamelijk veroorzaakt door een recalcitrante supportersschare. Maar nu, voor het eerst sinds 1971, staat ADO Den Haag boven aan de ranglijst van de eredivisie. Na Sparta (2-5) was AZ zaterdag het tweede slachtoffer van de dadendrang van de ploeg. De 3-0 zege op AZ bracht Louis van Gaal al vroeg in het seizoen in een benarde positie. „Het zijn mooie tijden voor Den Haag. Houden zo!” zei de trainer met enige jaloezie.

Collega André Wetzel kondigde aan dat hij in de binnenstad een feestje ging vieren. Een mooiere seizoensopening was voor het pas gepromoveerde ADO Den Haag niet denkbaar. Toch is er voor hem nog veel werk te verrichten. Het gloednieuwe stadion bij Ypenburg was ondanks het goede begin tegen Sparta met slechts 7.833 toeschouwers gevuld. Overigens mogen er op de tribunes van de nieuwe accommodatie met een capaciteit van 15.000 bezoekers momenteel niet meer dan 10.000 mensen plaatsnemen totdat voldaan is aan de aangescherpte veiligheidseisen. Er werden tot nog toe 4.000 seizoenkaarten verkocht. Dat vindt Wetzel al heel wat voor Haagse begrippen. Het zijn er slechts enkele honderden meer dan Volendam verkocht. Ter vergelijking: Den Haag, zonder randgemeenten, heeft 478.948 inwoners, Volendam-Edam 22.000.

„We werken hard aan het verbeteren van ons imago”, erkent Wetzel. Hij weet dat Den Haag weer voetbalgek kan worden als ADO goed draait. „Ik hamer er bij de spelers op dat zij het goede voorbeeld moeten geven”, zegt Wetzel. „Als een voetballer met tatoeages op het veld gekke dingen gaat doen richting het publiek, dan weet je dat er weer problemen kunnen ontstaan. Met een incident kun je worden teruggeworpen. Ik zag Mitchell Piqué een gebaar maken waarvan ik dacht: dat kun je beter laten.”

Met zeer weinig middelen heeft Wetzel deze zomer zijn team moeten optuigen voor de eredivisie. Weldoener en investeerder Mark van der Kallen heeft wel miljoenen in de club gestoken, maar dat was voornamelijk voor een schuldsanering. Er werd een aardig bedrag geïncasseerd voor talent Daryl Janmaat, die naar Heerenveen vertrok. Niettemin kon Wetzel slechts een paar ton uitgeven. Hij investeerde een deel in spits Fabio Caracciolo, afkomstig van Eindhoven, die een plaag was voor de matige defensie van AZ. Tevens versterkte ADO zich onder anderen met een speler uit de eerste klasse zaterdagamateurs, Leroy Resodihardjo, en Karim Soltani van Wetzels oude club VVV.

Het enthousiasme bij ADO Den Haag, dat drie magnifieke doelpunten maakte, was dan wel groot, het veldspel oogde armoedig. De ploeg was zelden in staat met combinaties een goede opbouw te verzorgen. Gevaar werd voornamelijk gesticht door opportunistische lange trappen en individuele acties. Wetzel: „We werden in het zadel geholpen door de rode kaart van Brett Holman, kort voor rust. We hebben nog 24 punten nodig om bevrijd te zijn van degradatiegevaar. Maar voorlopig staan we zes punten los van de laatste plaats.”

Dat klonk realistischer dan het relaas van Van Gaal, die verklaarde dat AZ zijn beste wedstrijd van het laatste half jaar had gespeeld. Dan moeten de prestaties in die periode een stuk triester zijn geweest. Van Gaal liet zich vorig seizoen door de spelersgroep overhalen in Alkmaar te blijven. Volgende week komt PSV bij AZ op bezoek. Mocht de ploeg dan weer verliezen, dan staat de positie van Van Gaal onmiddellijk weer onder grote druk. Op het moment dat de Haagse aanhang van tribune Midden-Noord triomfantelijk wuifde naar Van Gaal, werd dat overgenomen door het groepje aanwezige supporters van AZ. „Van Gaal rot op”, riepen ze bovendien. De trainer: „Het bestuur moet beslissen of het hierin meegaat of niet. Dat je wordt uitgelachen en beschimpt, hoort er tegenwoordig kennelijk bij. Maar nogmaals: wij hebben hier de eerste helft erg goed gespeeld. En ook over de mentaliteit ben ik tevreden. We hebben tot het laatste fluitsignaal keihard gevochten.”

De feiten waren dat AZ veel in balbezit was, maar te weinig openingen vond. Moussa Dembélé onderscheidde zich met individuele hoogstandjes, maar kon de bal niet kwijt omdat AZ nog steeds een goede centrumspits ontbeert. Nick van der Velden (ex-FC Dordrecht) maakte op het middenveld een sterke indruk. Maar de verdedigers van AZ, zoals rechtsback David Mendes da Silva, onwennig op zijn nieuwe positie, lieten zich te gemakkelijk aftroeven door ADO-spelers. Zo werd linksback Sebastien Pocognoli bij de derde treffer simpel uitgespeeld door Bogdan Milic.