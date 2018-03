Abdominale verhalen

De Febo tegenover het Olympisch Stadion bleek een goede locatie om af te spreken. Zo’n plek die iedereen kent. Niemand van het vaderlands culinair journaille althans, die het niet vinden kon. Iemand nog een kroketje? Opschieten dan, en daarna hopla in de bus. En zo vertrokken we keurig volgens planning, om zeven uur in de avond, richting het zuiden.

Met wie ging ik de komende 24 uur slapeloos doorbrengen? Daar was collega W, en daar waren ook H en M. Wijnschrijver C was er ook, samen met fotograaf D. En ja hoor, mijn grote vriend J was ook op komen dagen. Dat beloofde gezellig te worden. Maar wat een hoge opkomst. Rungis moest wel een magische plek zijn.

‘De buik van Frankrijk’, zo wordt Rungis vaak genoemd. Het is de grootste versmarkt ter wereld. 232 hectare waarvan meer dan 727.000 m2 overdekt; 1.230 ondernemingen met 12.200 werknemers; 20.400 vaste inkopers. Om maar een paar cijfers te noemen. De markt bedient 18 miljoen consumenten, van wie er 12 miljoen binnen 150 kilometer rondom Parijs wonen.

De 27 slagbomen gaan echter alleen open voor wie een paars pasje bezit, de carte d’acheteur. Restaurateurs, detaillisten, groothandels en import- en exportmaatschappijen kunnen zo’n kaart probleemloos bestellen. Maar een buitenlandse journalist is in Rungis niet meer dan een eenvoudige consument. En dus was deze excursie een buitenkansje voor ons.

Deze week doe ik verslag van wat ik zag, voelde, rook en proefde in Frankrijks nachtelijke enbonpoint. Tegelijkertijd besteed ik aandacht aan de klassieke Franse keuken. De recepten komen uit A Propos Bistro, een heerlijk dik boek van de Parijse horeca-ondernemer Stephane Reynaud.

Samen met zijn Nederlandse uitgever, Fontaine, was híj degene die mijn collega’s en mij uitgenodigde voor dit buitenmodel schoolreisje. Het was zíjn inkoper, Valery, die ons onvermoeibaar meesleepte van kippenhal naar koeienhal naar triperie. Maar daarover dus morgen meer.

Aspic met ei en ham voor 6 personen:

6 eieren

4 blaadjes gelatine

300 ml kippenbouillon

1 eetlepel blokjes tomaat

2 plakken beenham

een handje kervelblaadjes

6 puddingvormpjes of 6 kopjes

Dompel de eieren in kokend water en laat ze 10 minuten koken. Schep ze direct in ijswater en pel ze. Week de gelatine in koud water. Breng de kippenbouillon aan de kook, knijp de gelatineblaadjes uit en roer ze van het vuur af door de bouillon. Giet een laagje van 2 millimeter bouillon in elk vormpje. Voeg wat blaadjes kervel, blokjes tomaat en grofgemalen peper toe en laat opstijven. Snijd repen van de ham. Leg een gekookt ei in elk vormpje en wikkel er een reep ham omheen. Overgiet alles met bouillon en laat de gelei in de koelkast opstijven. Het storten van de geleitjes gaat makkelijker wanneer je ze eerst een paar tellen in een bak heet water houdt.

Janneke Vreugdenhil

Praat mee over de klassieke Franse keuken op www.nrcnext.nl/koken