Aardige man ja, maar hij kan keihard nee zeggen

Twee weken geleden oefende Wouter Bos in kleine kring al zijn overwinningspeech van 2011. „En dan staan we hier vandaag en hebben we gewoon de verkiezingen gewonnen”, zei hij. „Met 55 zetels, de grootste partij van het land.”

Bos ging verder: zijn partij had zes maanden voor de verkiezingen nog maar op drie zetels gestaan. Hoe dat was geflikt? De PvdA was veranderd. Kamerlid Jeroen Dijsselbloem had per ongeluk gelachen voor de camera. Zijn collega Hans Spekman, altijd gehuld in kraagloze zwabberhemden, was opeens een jasje gaan dragen. En de klopjacht op actievoerders uit de jaren tachtig had onthuld dat de PvdA „wel degelijk idealisten in huis bleek te hebben”. Fractieleider Mariëtte Hamer bleek betrokken te zijn geweest bij de bezetting van de onhygiënische kinderdagverblijven en Frans Timmermans, staatssecretaris van Europese Zaken, had in zijn jonge jaren de ondergrondse beweging voor een onafhankelijk Limburg aangevoerd.

Bos hield zijn ‘overwinningsspeech’ eind augustus, tijdens een heisessie van de Tweede Kamerfractie. Er werd hard gelachen. Het was tekenend, volgens partijgenoten. De partijleider zit weer lekker in zijn vel, stellen ze vast. Hij heeft weer zelfvertrouwen.

De harde verkiezingscampagne en de daarop volgende nederlaag in 2006 waren hard aangekomen. Hoewel de formatie succesvol werd afgerond en Bos minister van Financiën werd, had hij driekwart jaar nodig om zijn zelfvertrouwen te herwinnen. Bos, een makkelijke spreker in het openbaar, voelde zich zelfs bij zijn publieke optredens onzeker.

Dat is nu voorbij. Morgen staat hij er weer, glunderend in de Tweede Kamer. Met zijn koffertje met daarop Derde dinsdag in september. Wouter Bos mag voor de tweede keer de Rijksbegroting aan het parlement overhandigen.

Bos is als minister van Financiën de hoeder van de nationale schatkist. Is het geld van alle Nederlanders wel bij hem in goede handen? Bos is ook leider van de PvdA, een partij die haar aanhang ziet slinken. Volgens de laatste opiniepeilingen zou de PvdA van haar 33 zetels er nog 16 overhouden. Blijft Wouter Bos wel rustig, of ‘verjubelt’ hij ‘ons geld’ om zijn partij wat populairder te maken?

„Je weet dat je de makkelijkste baan ter wereld krijgt”, zei wijlen Wim Duisenberg, voormalig president van De Nederlandsche Bank toen Gerrit Zalm (VVD) in 1994 eerste man op Financiën werd. „Je hoeft maar één ding goed te kunnen en dat is ‘nee’ zeggen. De enige keer dat je ‘ja’ mag antwoorden is op de vraag: ‘Zei je nee?’

De collega’s van Bos in het kabinet hebben het dit jaar geweten: Bos kan nee zeggen. Zijn PvdA-collega’s zitten op de ‘spending departments’, zoals onderwijs, wijken, kinderopvang, volksgezondheid, waar snel te veel geld wordt uitgegeven. Afgelopen voorjaar kwamen ze bijna allemaal langs. Minister Ronald Plasterk (Onderwijs, PvdA) wilde meer geld voor leraren, Ella Vogelaar (Wijken, PvdA) kwam geld tekort om van de achterstandswijken prachtwijken te maken, staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) kampte met overschrijdingen bij de ziektekosten, Sharon Dijksma (kinderopvang) kwam zelfs ruim anderhalf miljard tekort als gevolg van de explosie van de kosten bij de kinderopvang. Ook staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat, ChristenUnie) had geld nodig. Zij moest het cao-conflict met stakende buschauffeurs oplossen.

De minister werd hard en wreed met de smalle marges van de schatkistbewaarder geconfronteerd. Er kwam extra geld voor leraren en de kinderopvang. Maar de meeste ministers kregen te horen dat ze de problemen zelf, binnen hun eigen begroting, moesten oplossen.

„Hij kan streng zijn, soms heel erg streng”, zegt Arie Slob, fractievoorzitter van de kleine coalitiepartner ChristenUnie. „Bos speelt het spel goed”, constateert Slob. „Hij kan hard zijn tot op het laatst en hij is recht in de leer. Maar uiteindelijk is hij ook bereid te bekijken: hoe kunnen we het samen oplossen.” Ook het CDA kan Bos’ uitgangspunt waarderen dat er eerst geld moet worden verdiend voordat het wordt uitgegeven, en dat het bedrijfsleven goed moet functioneren.

In Den Haag zit „onmiskenbaar” een PvdA-minister op Financiën, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Begin dit jaar was ze nog kritisch. Nu vindt ze dat Wouter Bos beter in zijn rol zit. De politieke kleur van de minister is duidelijk herkenbaar. Stopzetting van de privatisering van Schiphol, de aanpak van de topinkomens („hoe bescheiden ook, toch een applausje waard”), handhaving van de ontslagbescherming – allemaal maatregelen die de handtekening van de PvdA dragen.

Opgewekt liep Wouter Bos afgelopen week door de Tweede Kamer. Hij had „een mooie Miljoenennota” in petto. Inmiddels zijn alle details bekend. Het kabinet presenteert een begroting met een positief saldo; de overheid krijgt meer geld binnen dan het uitgeeft. Daardoor loopt de staatsschuld een beetje terug. De meeste mensen hebben volgend jaar meer te besteden. Alleen sommige groepen ouderen en uitkeringsgerechtigden moeten inleveren.

Zelfs Onno Ruding, CDA’er en oud-bankier, is voorzichtig positief over Bos. Ruding toonde zich in de jaren tachtig als minister van Financiën een harde saneerder. „Bos stelt zich wat de uitgaven betreft stevig op. Hij geeft niet steeds toe aan de PvdA-ministers. Dat siert hem.” Toch is Ruding ongerust. De staat incasseert vele miljarden extra dankzij de stijgende aardgasbaten. „Bos moet oppassen”, meent Ruding. Hij is bezig om met meevallers bij de gasbaten een deel van de begrotingsproblemen op te lossen. Nee, Bos is tot nu toe niet de grote verjubelaar. Daarin wil Ruding „fair” zijn. Het begrotingssaldo houdt hij door de gasbaten in goede banen. Maar het ‘robuuste’ saldo waar het gasgeld vanaf getrokken is, ziet er heel anders uit. „Dat saldo is van groter belang”, zegt Ruding, „willen de overheidsfinanciën voor de toekomst houdbaar zijn met het oog op de kosten die de vergrijzing met zich meebrengt”. Zodra de economische groei verder terugloopt en de ingezette daling van de olieprijzen doorzet, ontstaan problemen. In dat geval lopen de belastinginkomsten terug en vallen de meevallers uit aardgas weg. Zware bezuinigingen zijn dan volgens de oud-minister het enige alternatief. „Dan is het veel lastiger om ‘nee’ te zeggen met een partij, die op 16 zetels staat in de peilingen en met ministers die iets leuks willen laten zien.”

Bos wil zijn partij de goede kant op helpen door, in het voetspoor van Wim Kok begin jaren negentig, een goede en betrouwbare minister van Financiën te zijn.

Het ministerschap beschouwt Bos als een „gewone, zware baan, met een zakelijke verantwoordelijkheid”. Het partijleiderschap is geen gewone baan. Het bezorgt hem de meeste kopzorgen, bekent hij. Kritiek van PvdA-prominenten als Arie van der Zwan, Jan Pronk en Klaas de Vries valt hem zwaar.

Afgelopen weekeinde verklaarde een regionale partijbons uit Flevoland dat Bos wegmoet als partijleider. Maar die man krijgt weinig steun. Echte interne strubbelingen blijven uit. Voorlopig is Bos dé leider. Hij blijft op zijn plek: binnen zijn partij is er nog niet echt een alternatief, en voor het kabinet met CDA, PvdA en ChristenUnie ook niet. Bos zelf heeft de ambitie om nog wel wat jaren door te gaan en na de verkiezingen van 2011 een echte overwinningsspeech te houden.

Lees de Miljoenennota via nrcnext.nl/links