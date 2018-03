Aanval VS op dorp volgens Kabul na valse tip

Een Amerikaanse militaire operatie in Afghanistan waarbij volgens Kabul 90 burgers onder wie 60 kinderen werden gedood, werd uitgevoerd op basis van valse informatie verschaft door een concurrerende stam.

Dat heeft een woordvoerder van de Afghaanse president Hamid Karzai gisteren meegedeeld. Hij sprak van „totale desinformatie” bedoeld om de internationale troepen in het land te gebruiken om eigen politieke twisten uit te vechten. De kwestie heeft nieuwe spanningen veroorzaakt tussen de Afghaanse regering en de internationale troepenmacht.

De Verenigde Staten meldden aanvankelijk dat 30 militanten, onder wie een bekende commandant, en geen burgers werden gedood bij de aanval op 22 augustus op het dorp Azizabad. Een legeronderzoek kwam vervolgens tot de conclusie dat 35 militanten waren gedood en zeven burgers. Na videobeelden die zeker tien dode kinderen en nog 40 dode burgers toonden, kondigden de VS vorige week aan een generaal te sturen voor verder onderzoek. De lezing van een Afghaanse regeringscommissie dat 90 burgers – Afghaanse employés van een Britse beveiligingsfirma en hun gezinnen – zijn gedood, wordt gesteund door een voorlopig rapport van de Verenigde Naties.

„Geen enkele Talibaan werd gedood”, aldus Karzais woordvoerder, „dus het was een totale ramp en die werd nog erger gemaakt toen er ontkenningen kwamen, totale ontkenningen”.

Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn inmiddels drie mensen opgepakt in verband met de zaak. Een Afghaanse parlementariër zei dat de hoofddader, Nader Tawakil, voor zijn eigen veiligheid in Amerikaanse hechtenis zit. Dorpelingen zeiden dat Tawakil de valse tip had gegeven. De Amerikaanse militaire autoriteiten reageerden niet direct op de bekendmakingen.

Bij het voortgaande geweld in Afghanistan werd zaterdag de gouverneur van de provincie Logar, ten zuiden van Kabul, gedood. Hij stierf bij de ontploffing van een bom langs een weg aan de rand van de hoofdstad toen hij in zijn auto passeerde. Gisteren werden twee Afghaanse artsen en hun chauffeur gedood bij een zelfmoordaanslag in Spin Boldak aan de grens met Pakistan, aldus de VN. De drie werkten voor het anti-polioprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit jaar heeft het geweld in Afghanistan al bijna 3.000 levens geëist. (AP, AFP)