Hotel Midlife

Amsterdam: Theater Bellevue. Tijd: 20.30u. Inl: www.theaterbellevue.nl

Toneelgroep Aluin speelt extra voorstellingen van Hotel Midlife, een komedie over vier veertigers in midlifecrisis die twintig jaar geleden met hun popband één hitje hadden. Nu willen ze een reünie. Door de luchtigheid, het uitvergrote realisme en het virtuoze spel van de vier acteurs slaagt Toneelgroep Aluin erin om boven het vaak verkende thema uit te stijgen. Ook op 18 en 19 september in Theater Kikker, Utrecht.