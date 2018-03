Popcornpretpark

Tilburg: bioscoop Mustsee. Aanvang: 20.00u. Inl: www.zxzw.nl

Tijdens het ZXZW festival (zie ook reden 1) gaat in de bioscoopzaal de Popcornpretpark in première, van dansgezelschap Vloeistof. Zes dansers en twee cameravrouwen schieten tussen en langs de stoelen omhoog. Je voelt hun adem in je nek. Filmbeelden op het doek verschijnen en verdwijnen om de waarneming van de werkelijkheid om je heen te manipuleren. Terwijl de cameravrouw langs je voeten kruipt, zie je de beelden live op het doek. Als toeschouwer zit je er middenin. Je bent onderdeel van de film geworden.