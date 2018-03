55 zetels, we zijn weer de grootste! Wouter Bos grapte onlangs alweer over een overwinning van de PvdA bij de verkiezingen van 2011. Aan de vooravond van Prinsjesdag heeft de minister van Financiën zijn zelfvertrouwen terug. pagina 4 en 5 Foto Peter Hilz Nederland, Den Haag, 28 september 2006 Algemene Politieke Beschouwingen 2006 Wouter Bos PvdA in debat met Jan Peter Balkenende Tweede dag van de beschouwingen van de van het derde kabinet Balkenende. foto: Peter Hilz

Hilz, Peter