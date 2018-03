Nina Kinert Rotterdam: Rotown. Aanvang: 21.30u. Inl: www.rotown.nl Nina Kinert is in Nederland vooral bekend van de begeleidingsband van Ane Brun. Het duo trok de laatste jaren veel met elkaar op, waarbij Kinerts eigen muzikale identiteit steeds meer vorm begon te krijgen. In Scandinavië brak ze uiteindelijk door met het nummer Through Your Eyes, dat gebruikt werd voor een tv-commercial van een Zweedse autofabrikant. In juli verscheen haar nieuwe album Pets & Friends. Waar Ane Brun steeds meer richting country neigt, verruilt Kinert haar ‘folky roots’ juist voor meer popinvloeden. Meer pop, minder country