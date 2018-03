4 Bewerken

Magix Photo & Videoshow Holiday Pack

www.magix.com/nl/photo-videoshow-holiday-pack, prijs: 29,99 euro

Nu de zomer achter de rug is, wordt het tijd om je vakantiefoto’s en -video’s te ordenen en uit te zoeken. Met dit uitgebreide softwarepakket met audiovisuele media maak je je foto’s en video’s persoonlijk. Het installeren van het hele pakket (6,7 Gb) duurt een klein half uurtje. Vervolgens kun je in elk willekeurig foto- of videobewerkingsprogramma de diverse vakantiegeluiden (waaronder volksliederen), 3D-afbeeldingen, dvd-menu’s, begin- en eindcredits inladen en vrienden en familie imponeren met een gelikte presentatie van je ski- of strandvakantie. Alle media zijn licentie en BUMA-vrij dus je mag ze altijd en overal gebruiken. Bijna elke vakantie kun je met dit programma opleuken, alleen voor niet alledaagse reizen (treinreis door India) zijn geen leuke media te vinden. (RW)

Met bijdragen van Forra de Jong, Thalia Verkade, David Vlietstra en Robbert Weij