3 Opletten

Wat verandert er?

newyorkdesign.hp.infoseek.co.jp/findit.html

Find it is een gratis Japans computerspelletje dat lijkt op ‘zoek de vijf verschillen’, maar dan vierdimensionaal. Op een foto op het beeldscherm verandert heel langzaam één detail, maar wat? Er komt bijvoorbeeld een lamp bij in een café, een man op straat krijgt een dikkere buik, of een jongen die op een grasveld vol mensen ligt, verdwijnt juist. Binnen 15 seconden moet je op het veranderende detail klikken. Omdat het spelletje Japans is, kan de computer vragen of je Japanse tekens wilt installeren. Gewoon op annuleren klikken, dan komt het vanzelf goed. Hoewel je mag proberen zo vaak je wilt, kwam de auteur van dit stukje niet verder dan foto nummer zeven, van een jongen met lippiercing. De hint die je na de eerste mislukte poging krijgt („What about my hairstyle”), hielp ook niet. Misschien lukt jou het wel? (TV)