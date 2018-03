Calimucho In 8 bioscopen. Zie www.nrcnext.nl/bioscoopagenda Eugenie Jansen neemt ons in Calimucho mee naar een verlopen familiecircus en tovert daar een verzonnen verhaal tevoorschijn. Over Dicky, de dochter van de directeur, die na de dood van haar zus met haar zwager Willy is gaan samenleven en een moeder voor zijn zoontje Timo is geworden. Moet zij kiezen voor de plicht of volgt zij haar hart met de Tunesische tentenbouwer Tarek? In het Louis Hartlooper Complex in Utrecht zijn vanavond de regisseuse Eugenie Jansen en beide hoofdrolspelers, Dicky Kilian en Willy Soeurt, aanwezig. Verlopen familiecircus

A-Film