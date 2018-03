Kinderkleding

www.madreperla.nl

Vanaf de dag dat je wordt geboren, kun je best in hippe kleding worden gestoken, vinden de oprichters van kinderkledingmerk MadrePerla. Rachel Franke (37) en haar zus Marieke (34), allebei moeder van een dochtertje, hebben afgelopen jaar een fantasievolle kinderkledingcollectie voor meisjes en jongens tot maat 86 ontworpen. Een jongenswinterjasje met bierflesjesprint, een blauw jurkje met vliegtuigjes en tule en schattige kimonojacks met een koekjesprint, zijn enkele voorbeelden van de limited edition die sinds juli dit jaar online te koop is. Van elke maat zijn maar vijftien exemplaren verkrijgbaar. Succes gegarandeerd op de peuterspeelzaal, maar daar betaal je dan ook voor. Een jurkje of blouse kost 59 euro. De kleding kan voorlopig alleen worden besteld via de website. De kleding wordt na enkele dagen per post thuisbezorgd. (FdJ)