2 FOTOGRAFIE

World Press Photo 08 & Baghdad Calling

Eindhoven: Hal Hoofdgebouw, TU/e terrein. T/m 5 okt. Ma-vr 9.00-18.00u, za/zo 12.00-17.00u. www.studiumgenerale-eindhoven.nl

World Press Photo 08, de expositie van de beste persfoto’s van het afgelopen jaar, is momenteel te zien op twee locaties op het TU/ terrein in Eindhoven. In dezelfde periode is in de hal van het Hoofdgebouw van de TU/e ook de tentoonstelling Baghdad Calling van Geert van Kesteren te zien. Deze fotograaf laat met foto’s en interviews zien hoe Iraakse vluchtelingen leven in Jordanië, Syrië, Turkije en Noord-Irak.