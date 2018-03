170 bekeuringen bij treincontroles

Den Haag, 15 sept. De Spoorwegpolitie heeft de afgelopen drie nachten tijdens extra controles in de treinen tussen Rotterdam en Den Haag 170 bekeuringen uitgeschreven. Doel van de actie was de overlast in de trein te verminderen. Daarbij zijn twaalf agenten in burger en een hond ingezet, in de treinen en op perrons. Dertien personen zijn opgepakt. Elf van hen werden aangehouden voor onder meer belediging, ontbrekende legitimatie en weigering aan de controle mee te werken. Twee personen werden aangehouden omdat ze nog een straf moesten uitzitten. De bekeuringen werden onder meer uitgeschreven voor geluidsoverlast, roken in de trein, voeten op de bank en hinderen van treinpersoneel.