1 DOELEN STELLEN

Voordat ik doodga wil ik...

www.beforeidieiwantto.org

Wat wil je nog doen voordat je doodgaat? Deze vraag stellen de Amerikaanse Nicole Kenney en KS Rives aan iedereen die voor hun polaroidlens komt. Ze willen mensen laten nadenken over wat echt belangrijk is in hun leven. Veel van hen willen het liefst nog naar een bepaald land reizen, of verhuizen voordat ze doodgaan. Sommigen willen nog een bepaalde activiteit ondernemen, zoals skiën, zeilen, of op een kangoeroe rijden. Anderen willen iets spirituelers, zoals wijzer worden of eindelijk eens tevreden zijn. Deze wensen en voornemens worden door de mensen zelf op hun polaroid geschreven. Op de website zijn al deze polaroids naast elkaar geplaatst, zodat je ze horizontaal scrollend kunt bekijken. Je kunt ook je eigen polaroid insturen. Begin je zin dan met „Before I die I want to...”. Over een aantal jaar worden alle deelnemers aan het project gemaild met de vraag of hun doel al is bereikt. Het project is ook geïnspireerd door de ‘dood’ van de polaroidcamera – camera’s en cassettes worden niet meer geproduceerd en de verwachting is dat de laatste cassette in 2009 verkocht gaat worden. (DV)