Sinds we kortgeleden zijn verhuisd, hebben we fulltime hulp in de huishouding, zoals iedereen in Indonesië die geld heeft. Paijo en Parsi, een echtpaar met een zoontje van twee. Ze wonen bij ons, in een soort tuinhuisje.

Het is echt heel raar als je opeens niets meer zelf hoeft te doen in huis. Zoals vandaag. Het is zondag, hun vrije dag. Maar toen ik ‘s ochtends beneden kwam, stond er toch een pot warme thee klaar. Even later kwam Parsi net als doordeweeks vragen wat ik vandaag wilde eten. Toen ik antwoordde dat ik zelf pasta ging maken en dat zij lekker vrij moest nemen, keek ze zeer bedenkelijk. En toen ik rond 12 uur in de keuken kwam, had zij de pastasaus al klaar. Volgens mij denkt ze dat ik verhonger als ze niet voor me kookt.

Okay. Zij had gekookt, dus ik dacht: dan ga ik de was ophangen. Maar toen ik de wasknijpers had gepakt en het eerste t-shirtje had opgehangen, zat Paijo al besmuikt te lachen en kwam Parsi het overnemen. Wat deed ik verkeerd?

Ik was al lui in het huishouden, maar na een paar jaar hier komt het echt nooit meer goed. Ik word een verwend en hulpeloos mormel. Toen ik vorig weekend een eitje wilde bakken voor mijn nichtje die op bezoek is uit Nederland, stond ik voor gek omdat ik geen idee had waar de koekenpan lag. Ik zou werkelijk niet weten waar ik de vuilnis naartoe moet brengen. En toen ik vorige week in mijn werkkamer werd belaagd door kakkerlakken, kwamen Parsi en Paijo me redden.

Het is ook gezellig. Je gaat toch vaak even een praatje maken. Door wat zij vertellen, leer ik zoveel over hoe ‘kleine mensen’ - hun eigen woorden - in Indonesië leven. Gisteren ging Paijo mee naar een warenhuis aan de andere kant van de stad, dat is toch leuker dan in je eentje. Alleen ziet het er natuurlijk echt niet uit. Ik als de vrouw des huizes cadeautjes uitzoeken, hij met een mandje er achteraan.

Als eind deze maand de ramadan voorbij is, gaan ze tien dagen naar hun dorpen in Midden-Java, waar ze vandaan komen. Hun vakantie voor dit jaar, waar vooral Parsi zich volgens mij erg op verheugt. Ik ben benieuwd hoe wij ons hier redden zonder hen. Veel Indonesiërs wijken uit naar een hotel als de pembantu er niet is. Maar Parsi zorgt in elk geval dat we niet verhongeren: ze begon net al op te sommen wat ze allemaal gaat koken en in de vriezer gaat stoppen, zodat we het kunnen opwarmen als zij weg is.