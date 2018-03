Schijnwereld in Tbilisi

Sinds donderdagavond ben ik weer in Tbilisi. Na de gebruikelijke zes uur lange autorit uit Jerevan arriveerde ik laat in de avond in hotel Oud Mtechi. Het waaide. Op de televisie in het hotel was de Russische televisie weer te ontvangen. Alles leek als vanouds.De volgende morgen maakte ik een rondje langs wat informanten en kwam ik te weten dat het allerminst rustig is in het land. De oppositie heeft haar steun aan Saakasjvili gestaakt. Sommige partijen willen dat de president aftreedt en nieuwe verkiezingen uitschrijft, omdat ze hem de schuld geven van de oorlog. Anderen eisen de terugkeer van de democratie, die door Sakasjvili het afgelopen jaar behoorlijk is gekneveld. Pas als er een vrije pers is, kunnen er in de toekomst nieuwe verkiezingen worden gehouden, zeggen ze. In de coulissen staat in de persoon van oud-parlementsvoorzitter Nino Boerdzjanadze ook al een nieuwe president klaar. Ze zegt er zelf nog niets over, merkte ik toen ik haar afgelopen vrijdag interviewde. Maar uit alles bleek dat ze er klaar voor is en dat ze door de Verenigde Staten wordt gesteund als het ervan komt. Gisteren ben ik naar Poti geweest om er de marinehaven te zien die door de Russen zou zijn verwoest. Nou, dat viel nogal mee. De Russen hadden er behoorlijk huisgehouden en naar volgens traditie alles gestolen wat enige waarde had, tot de uniformen van de matrozen aan toe. Ook bevestigden de inwoners van het stadje dat de Russische troepen kozakken en Tsjetsjenen waren, afkomstig uit enkele als gewelddadig bekendstaande eenheden. Enkele westerse journalisten hebben het aan den lijve ondervonden, want die zijn door hen afgetuigd. De gezonken marineschepen waren echter stokoud. De haven stelde weinig voor. De Georgische propaganda, die ik dagelijks ontvang, had de vernietiging als een catastrofe voorgesteld. Dagenlang ben ik bestookt met mails waaruit ik opmaakte dat zich in Poti iets verschrikkelijks had afgespeeld. Acht uur rijden had ik ervoor over om het te zien. Maar eigenlijk was het enige echt interessante een verlaten Russische controlepost.Vandaag bezocht ik in een vluchtelingenkamp in Gori. Onder begeleiding van een 30-jarige, beeldschone vice-minister van Binnenlandse Zaken. De hele busrit werd ik bestookt met nieuwe propaganda. ,,We moesten wel binnenvallen, want de Russen waren in aantocht”, luidde de boodschap. De vluchtelingen trekken dagelijks in groten getale de bufferzone in om hun huis te inspecteren en wat fruit van de bomen te halen. Bij de Russische controlepost stond een alleraardigste Russische vredessoldaat, die vertelde dat alles rustig was. Terwijl er drie dagen geleden toch een Georgische politieman is doodgeschoten. Volgens de Georgiërs door de Russen, volgens de Russen door anderen.Zo gaat de oorlog op een laag pitje gewoon door. En pas op 15 oktober zullen we weten of het echt vrede is, want dan moeten de Russen zich hebben teruggetrokken uit Georgië.