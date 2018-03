Zweven in ijs

Wat zien we op de foto’s?

„Deelnemers aan een meditatieworkshop van Wim Hof. Wim Hof wordt ook wel The Iceman genoemd, hij staat erom bekend dat hij extreme koude kan weerstaan en heeft diverse kouderecords op zijn naam staan.

In januari ben ik met hem meegegaan naar Amerika. Hij had een optreden in een Tibetaans museum in New York. Daar werd hij opgemerkt door Jeff Primack van de Chi Kung-meditatiebeweging. Chi Kung is de techniek die Tibetaanse monniken gebruiken, zij gaan gehuld in natte dekens in de kou zitten om zichzelf droog te mediteren. Primack was ervan overtuigd dat Hof dezelfde techniek als deze monniken gebruikt, hij nodigde hem uit om een meditatieworkshop in Florida te geven. Op de foto’s zie je deelnemers ademhalingstechnieken oefenen op een strand en in een mangrovebos. Aan het einde van de workshop zijn ze voldoende voorbereid om een kleine tien minuten in een badje met ijs te gaan liggen.”

Wat voor mensen deden er mee aan de workshop?

„Heel verschillend. Dat varieerde van een ex-footballspeler tot een man die het grootste deel van het jaar teruggetrokken in de natuur leeft. De gemene deler was de interesse voor meditatie.”

Hoe ging u te werk?

,,De workshop duurde vijf dagen. Ik ben er continu bij geweest. Ik liep steeds zo stil mogelijk rond. De deelnemers raakten aan me gewend. Die mevrouw die in het mangrovebos die boom knuffelt, weet dat ik haar fotografeer. Ze vertrouwde me. Maar ze poseert niet. Ze heeft zeker een half uur zo gestaan. Ze doet een ademhalingsoefening en probeert de energie van de boom te voelen. Het is een stap op weg naar het leren voelen, ervaren en weerstaan van de kou.”

Neemt u deze mensen serieus?

,,Ik ben zelf wat nuchterder. Het heeft iets best wel zweverigs. Maar het intrigeert me om te zien. Het is een apart clubje. Zij zijn helemaal vol van die Tibetaanse monniken. Voor hen is het een levensovertuiging. Zij willen zelf ook zo ver komen in meditatie. Ik heb daar waardering voor. Zelf ben ik een fervent racefietser. In het begin van de workshop werd mijn geduld wel op de proef gesteld, maar uiteindelijk werd ik beloond. Die mensen in dat badje met ijs geven toch spannende beelden.”

Heeft u ook zelf meegedaan?

„Ik heb wel eens geoefend met ademhalingstechnieken van Wim Hof. Ik ken hem van vroeger, we hebben een tijdje in hetzelfde pand gewoond. Zijn techniek werkt wel, het helpt me te kalmeren als ik gestresst ben. Ooit was ik met hem in Finland, waar hij boven de poolcirkel in zwembroek onder het ijs van wak naar wak zwom. Ik heb toen in een wetsuit ook in water van vijf graden gestaan, heel even. Maar zover als deze mensen ben ik nooit gegaan. Tijdens deze workshop heb ik vooral met mijn camera rondgelopen. Ik had het veel te druk om in zo’n badje te gaan liggen.”