Zoute chips

Euroshopper 200 gram, €0,50

Joep Habets: Deze goudbruine chips hebben iets eigenzinnigs in de smaak. Alsof er een aromatische aardappel is gebruikt, maar waarschijnlijk is het de frituurolie. De onregelmatige schijfjes hebben een krokante beet, daarna een zweem van meligheid. Aan de zoute en vooral aan de vette kant. Met een 7 op de tweede plaats.

Ellen de Bruin: De chips is geel, lekker dun en schilferig en weinig schil. Zeer gevarieerde exemplaren qua vorm en grootte (het idee dat je wat te kiezen hebt is altijd goed). Een echt dooreetchipje, ook nog na het proeven van de andere vier. Rapportcijfer: 8

Menno Simon: Dit is het soort chips waarvan ik als ik trek heb zo een hele zak leegeet. Een typische fabriekschip, beetje bleek maar wel krokant en zout, smaakt zoals het kraakt! Niets mis mee, ook niet echt spannend, toch een 7.

Albert Heijn 200 gram, €0,71

Joep Habets: Huis-tuin-en-keukenchips met een weinig geprononceerd karakter. Brave chips, regelmatig van vorm en kleur. Ze zijn nogal bleek, munten niet uit in krokantheid en kauwen melig weg. Een lage middenmoter, een zesje.

Ellen de Bruin: Deze chips oogt bleekjes, af en toe rode randjes van de schil. Grote chippies, weinig variatie. Niet zout genoeg, maar wel een lekkere aardappel (of wat het ook is dat je proeft, olie?). Rapportcijfer 7 (moet je er wel zelf nog zout op doen, en heel lang schudden, want het mengt nooit zo goed als in de chipsfabriek).

Menno Simon: Ook een fabriekschippie, maar deze is wat lichter van kleur, ik had zelf de indruk dat ze nog wel wat langer in het vet hadden mogen liggen. Niet zo krokant, een beetje alsof de zak al twee dagen open had gestaan. Een 5.

Lays Light (-30% vet), 170 gram, €0,97

Joep Habets: Zo op het oog is er weinig verschil in vorm en kleur met chips 2, ze smaken ook ongeveer hetzelfde. Het zijn bleekneusjes, saaie bleekneusjes bovendien. Als je zo’n zak chips voor de tv leeg eet, moet de film wel erg spannend zijn. Het minst vet, zijn dit ‘light’ chips? Met een 6 ook in de middenmoot.

Ellen de Bruin: Lijkt uiterlijk erg op 2. Deze chips smaakt een beetje zepig, alsof er olie met bloemengeur is gebruikt (maar dat ruik je dus niet); wel zout genoeg (maar ja). Rapportcijfer: 5

Menno Simon: Chips zijn friet zonder binnenste, eigenlijk alleen die lekkere krokante korst dus. Deze zijn echter wel heel dun, chips zo dun als een vloeitje, dan blijft er niet zoveel meer over van die korst, ook een 5.

Kettle Sea salt, 150 gram, €2,09

Joep Habets: Gebronsde, zeer onregelmatige en daardoor ambachtelijk ogende chips met een herkenbare aardappelsmaak. Ze zijn krakend knapperig en blijven dat bij het kauwen. Het lekkerst en het vetst, dat zal je altijd zien. Op de eerste plaats met, vooruit, een 9.

Ellen de Bruin: Deze chips ziet er aantrekkelijk uit: robuust, donker, dik, lekker veel bubbels en dubbelgevouwen exemplaren. Maar ze smaken lang niet zout genoeg en de chips zijn ook te dik. Dit zijn vast heel verantwoorde chips, maar geen dooretertjes. Echt chips die je de volgende keer toch weer koopt, omdat ze er zo lekker uitzien en je vergeten bent dat ze niet zo smaken (je kunt ze misschien nog het best als garnering bij een maaltijd nemen en steeds hergebruiken). Rapportcijfer: 5

Menno Simon: Dit chipje is duidelijk anders van textuur. Dat komt door temperatuurverloop in het bakproces. Net zoals thuis, waar de friteuse bij een nieuwe lading chips even afkoelt naar zo’n 120 graden en dan langzaam weer stijgt naar 175 met als gevolg een langere baktijd en dus een hardere bite. Een ambachtelijk gemaakt chipje, spannend, krokant en met vrolijk kleurverschil. Erg lekker bovendien. Een dikke 8.

Pringles Original 195 gram, € 1,99

Joep Habets: Chipsklonen, allemaal gelijk van vorm. Ze zijn bleek en hebben een zeer melige nasmaak. Niet echt lekker, maar je blijft er – hoogst irritant – toch van door eten. Dat moeten Pringles zijn. Ze verdienen niet meer dan een 4 en eindigen op de laatste plaats.

Ellen de Bruin: Ja, dit zijn natuurlijk pringles, dus ze zien eruit als pringles. Alle chips hetzelfde, behalve de kapotte. Meteen vervelende associaties met lopendebandwerk en communisme. Ten onrechte uiteraard. Goed zout en aardappelig, maar ze missen de echte chipsbite, het zijn gefrituurde plakjes puree. Wel de ideale ‘drinkchip’ voor als je toetsenbord niet vet mag worden: chips uit koker in plastic zak doen, chips stukslaan, kruimels terug in koker, handen wassen en tijdens het tikken af en toe een slok chipskruimels nemen. Rapportcijfer 6

Menno Simon: Bah wat een eendimensionale melige eenheidschips, bij de eerste hap komt er een soort romige filmende laag om je tong die niet meer verdwijnt. Dat kan ook niet want alle chips zijn identiek, een soort klonen van elkaar, heel eng. Volgens mijn kids zijn dit Pringles, uit een kartonnen koker. We waren het unaniem eens: een 4.

Productie: Monique Snoeijen