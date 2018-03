Zelfmoordaanslag in noorden Irak kost 25 levens

Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in de overwegend shi`itische Iraakse stad Dujail zijn gisteravond 25 doden en veertig gewonden gevallen. De aanslag had plaats bij een politiebureau even voor zondsondergang. Omdat tijdens de ramadan de vastendag na zonsondergang ten einde komt, was er veel publiek op straat. Onder de slachtoffers zijn zowel burgers als politieagenten. Aan het einde van het vrijdaggebed blies een zelfmoordterrorist zich op voor een moskee in Sinjar, verder noordelijk dan Dujail. Er vielen twee doden.