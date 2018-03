Ella Vogelaar (PvdA)

Budget: 4,9 miljard (2,7 procent van de Rijksbegroting)

Bij Wonen, Wijken en Integratie staat de uitvoering van de wijkplannen centraal. Tussen gemeenten en Rijk zijn afgelopen jaar afspraken gemaakt hoe de veertig achterstandswijken te verbeteren. Met een bedrag van 60 miljoen euro wil Vogelaar voorkomen dat door een ‘waterbedeffect’ elders nieuwe probleemwijken ontstaan. Met een nieuw ontwikkelde Leefbarometer zal Vogelaar de vinger aan de pols houden als het om leefbaarheid gaat. De minister trekt komend jaar 90 miljoen euro extra uit voor de inburgeringsplannen. Streven is om 40 procent van de cursussen te combineren met een stage, baan of vrijwilligerswerk. Opzet is onder meer dat er 10.000 taalcoaches bijkomen. Evenals in 2007 en 2008 zullen de huren in 2009 met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.