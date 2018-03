Wit en zwart reizen apart

In de middag staan op de speeldagen van het toernooi in Bilbao twee auto’s voor het schakershotel. De witte auto moet de drie witspelers naar de speelzaal brengen en de zwarte auto de zwartspelers. Zo wordt voorkomen dat iemand in de nabijheid moet verkeren van zijn tegenstander van die dag.

Is dat niet wat overdreven? De schakers die in Bilbao meedoen hebben geen ruzie met elkaar. Toch lijkt het me, als ik op mijn eigen ervaringen afga, een verstandige maatregel.

Tijdens het Nederlands kampioenschap van 1965 ontmoette ik Carel van den Berg op de dag dat ik tegen hem moest spelen op de tramhalte voor het Haagse station Hollands Spoor. De fijngevoelige Carel zei dat hij zich kon voorstellen dat ik niet met hem wilde spreken en dat we in dat geval ver van elkaar konden gaan zitten in de tram naar de speelzaal.

Een moeilijk geval. Een gesprek met Carel, of het nu over schaken ging of over literatuur of filosofie, was bijna altijd een genoegen, maar niet op dat moment. Voor een partij wilde ik eigenlijk met niemand praten en zeker niet met mijn tegenstander. Maar om botweg eerlijk te zeggen ‘Ja, Carel, ik wil je nu inderdaad liever niet zien’, dat wilde ik ook niet.

Waarschijnlijk had Carel hetzelfde probleem. Het liefst hadden we elkaar eerst in een ooghoekje gezien, vervolgens net gedaan of dat niet zo was en dan zouden we ver van elkaar in de tram stappen, nog steeds de schijn ophoudend dat we elkaar niet zagen. Pas bij de speelzaal zouden we elkaar begroeten: ‘Ach, wat toevallig, zat jij ook in die tram?’

Maar dat kon niet meer, want voor het station waren we bijna tegen elkaar opgebotst. We stapten in de tram, gingen naast elkaar zitten en voerden een prettig gesprek. Vervolgens speelden we een buitengewoon suf partijtje. Ik had wit en kwam door slap spel al snel iets minder te staan. Carel had ook niet de juiste strijdlust en een paar zetten later werd het remise.

Geen vriendelijkheden meer voor een toernooipartij, nam ik me toen voor, maar ik heb me er niet altijd aan gehouden. In Bilbao hebben ze het goed opgelost.

Na de zesde ronde stond Magnus Carlsen niet alleen bovenaan in dat toernooi, maar ook op de onofficiële wereldranglijst. Daarna verloor hij twee partijen achter elkaar, tegen Vasili Ivantsjoek en Veselin Topalov.

Als in een stoelendans wisselen de topspelers elkaar bliksemsnel af op die eerste plaats van de ranglijst. Eerst Anand, toen Morozevitsj, daarna Anand weer, vervolgens Carlsen en na de achtste ronde in Bilbao was het Ivantsjoek. Een onbetwist heerser zoals vroeger Kasparov is er niet meer.

Magnus Carlsen - Levon Aronian, Bilbao zesde ronde

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pf3 Pf6 4. Pc3 e6 5. e3 Pbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 Lb7 9. a3 b4 10. Pe4 Pxe4 11. Lxe4 bxa3 12. 0-0 Pf6 13. Ld3 axb2 14. Lxb2 a5 Tot zover was alles al eerder gespeeld in Gelfand - Kramnik, WK Mexico 2007. Wit heeft met zijn pionoffer niet veel risico genomen, want zijn hechte pionnenformatie maakt het kleine materiële nadeel goed. Gelfand speelde 15. Da4 en die partij werd remise. 15. d5 Wat kan schaken toch mooi zijn. Carlsen offert een tweede pion die op vier manieren genomen kan worden. Alleen 15...cxd5 komt niet echt in aanmerking wegens 16. Lb5+, maar de drie andere manieren om de pion te nemen leiden alle tot onduidelijk spel. Een aardige variant is 15...exd5 16. Pd4 Le7 17. Pf5 0-0 18. Pxg7 Kxg7 19. Dg4+ Kh8 20. Lxf6+ Lxf6 21. Df5 en zwart gaat mat. Hier heeft zwart wel erg geholpen, maar het geeft een indruk van wits aanvalskansen. 15...Pxd5 16. Pe5 Pf6 17. Da4 Lb4 18. Pxc6 Lxc6 19. Dxc6+ Wit heeft een van de twee geofferde pionnen teruggewonnen en loopt gezien zwarts slechte koningspositie geen risico om te verliezen. 19...Ke7 20. Tfd1 Tc8 21. Df3 Db6 22. Ld4 Db8 23. La6 Tcd8 24. Lb7 h5 Zwart overschat zijn kansen. Hij had hier 24...e5 moeten spelen. Na 25. Lb6 Td6 26. Txd6 Dxd6 27. Lxa5 Lxa5 zou remise moeten opleveren. 25. h3 Hij wil 25...Pg4 verhinderen, maar misschien was direct 25. Tab1 gevaarlijker voor zwart. 25...h4 Hier had hij alsnog 25...e5 moeten doen. 26. Tab1 e5

Maar nu is het te laat. 27. Txb4 Dit had zwart natuurlijk nog wel aan zien komen. 27...axb4 Maar hij beseft de ernst van de zaak nog niet. Wat hij doet verliest snel. Het kleinste kwaad was 27...exd4, maar na 28. Tbxd4 zou wit toch duidelijk voordeel hebben. 28. Lc5+ Ke6 29. Ta1 Deze zet had zwart in zijn berekeningen over het hoofd gezien. Het is meteen uit, want wits dreiging 30. Ta6+ is dodelijk. 29...Td6 30. Lxd6 Kxd6 31. Dc6+ Ke7 32. Ta8 Dd6 33. Dxd6+ Kxd6 34. Txh8 b3 35. La6 Pd7 36. Txh4 Pc5 en zwart gaf op.