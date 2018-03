'We moeten de oorlog winnen'

‘Een deltaplan voor de economie’’, heeft Nederland nodig. Onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Daar draait het om, volgens Sylvester Eijffinger (54), hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg.

„Natuurlijk zijn het schrappen van de voorgenomen btw-verhoging per 1 januari, de verlaging van de WW-premies en de lastenverlichting voor ondernemers goede maatregelen om op korte termijn verslechtering van de economie tegen te gaan. Maar daarmee winnen we de oorlog niet.”

De oorlog?

„De oorlog van de globalisering. Landen concurreren steeds harder, de acceleratie neemt alleen maar verder toe. De concurrentie in de globaliserende wereld wordt steeds harder. Kijk eens naar de enorme investeringen die in Azië, in China, gepleegd worden. In die wereld moet Nederland zich overeind zien te houden. Dat kan alleen als we twee keer zo hard rennen. We moeten een lange termijn investeringsplan ontwikkelen.”

Wat betekent dat concreet?

„We moeten in het hoger onderwijs een enorme slag maken. Er moet stevig worden geïnvesteerd in technologische instituten, in onderzoekscentra die nauw met het bedrijfsleven samenwerken. Nederland – de overheid en het bedrijfsleven – steekt slechts 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van bijna 600 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling, research & development. Veel te weinig. Dat is minder dan de helft van wat landen als Zweden, Finland en de Verenigde Staten hieraan uitgeven. Deze landen steken gemiddeld 3 tot 4 procent van hun totale binnenlandse productie aan onderzoek en ontwikkeling.”

Waarom is dat zo belangrijk?

„Alles draait om de vraag: waar verdien je in de toekomst je geld mee? Landen zoals China, India en Brazilië maken zo’n snelle inhaalslag dat ze veel eerder op het West-Europese niveau zullen komen dan wij ons in Nederland realiseren. Wat maken wij dan nog? De mondialisering stelt ons voor grote uitdagingen, maar die hevige concurrentie is ook bedreigend. De outsourcing, uitbesteding, van hele productieprocessen, naar die landen gaat onvoorstelbaar snel.

„Je kunt de welvaart alleen behouden als je productieprocessen van hoge toegevoegde waarde kunt genereren. Slimmer produceren, daar gaat het om. Dan haal je met dezelfde productiemiddelen een hogere productiviteit. Alleen daarmee vergroot je de welvaart. Ik heb voor de zomer enkele maanden aan Harvard University gedoceerd. Mijn collega daar Philippe Aghion toont keihard aan, dat als landen tegen hun technologische grenzen aanlopen, zoals Nederland, je dubbel zoveel moet gaan investeren in innovatie om mee te kunnen blijven spelen met de concurrentie. Je komt als land dan op een niveau dat je de welvaart alleen kunt behouden als de toegevoegde waarde van productieprocessen dramatisch wordt verhoogd.”

Dus u ziet in de Miljoenennota graag plannen voor langetermijninvesteringen van 10 tot 15 miljard?

„Inderdaad. We zullen op de universiteiten meer moeten investeren in de beste mensen, we zullen moeten willen excelleren. Anders ontwikkelen we nooit de echte innovatie, die nodig is om koploper te worden.

„Kijk naar een bedrijf als Ten Cate, dat heeft zich ontwikkeld van een textielonderneming tot een multinationale specialist in textieltechnologie en chemische processen. Het maakt nu als enige de bodems van de Airbus. Het ontwikkelt die technologie in nauwe samenwerking met vakgroepen op de universiteit.

„Hetzelfde gebeurt bij FEI in Eindhoven, waar ex-Philips-werknemers nu de beste nanomicroscopen ter wereld produceren in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit. Ze praten bij FEI liever met de Chinese minister van Onderwijs dan met die van Nederland. Dat is veelzeggend. Het blijft heel stil van de kant van de politiek en het bedrijfsleven wanneer we het hebben over extra investeringen in Nederland. Als je ambities hebt moet je natuurlijk wel je portemonnee trekken.”

Waar moet het geld voor die investeringen vandaan komen?

„Nederland kan heus meer kapitaal genereren. Denk maar aan het aardgaspotje, het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Dat vereist een aantal economische en sociale hervormingen. De overheid kan bijvoorbeeld meer prikkels geven aan banken om venture capital, risicokapitaal, beschikbaar te stellen voor vernieuwende ondernemers. De patentenmarkt moet veel flexibeler worden zodat patenten gemakkelijker verhuurd kunnen worden.

„We zijn traditioneel sterk in financiële dienstverlening, maar daarin moet Nederland meer in investeren want we verliezen positie ten opzichte van andere financiële centra.

„Onze universiteit in Tilburg timmert aan de weg met een eigen European Banking Center. Amsterdam richt de Duisenberg School of Finance op, maar daarvoor wordt slechts 12,5 miljoen voor vijf jaar uitgetrokken. Dat is peanuts. Wil je echt iets voorstellen, dan praat je over 100 miljoen. If you give peanuts, you get monkey’s. Zo is het wel.

„Er moet fors geïnvesteerd worden, wil het iets moois opleveren. Een grand design voor Nederland. Daarover lees ik graag iets over in de Miljoenennota.”