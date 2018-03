Wat goed in Breda past, past niet overal in de Randstad

Ga naar Brabant en zie hoe de Randstad er over dertig jaar uitziet.

Het kabinet verwacht tot 2040 een half miljoen woningen te bouwen. Bijna de helft moet komen in „bruisende steden in een aantrekkelijke omgeving”. Dus liever niet in eenvormige buitenwijken met saaie tuinen, maar in binnensteden waarin óók plaats is voor water en groen.

Hier, in het Chassé Park in Breda, krijg je een indruk van wat het kabinet in zijn vorige week gepresenteerde ‘structuurvisie’ voor ogen staat. Op een voormalig kazerneterrein is vanaf acht jaar geleden dicht bij de binnenstad een campus aangelegd met grasvlaktes, boompartijen, pleinen en binnentuinen. Zevenhonderd woningen: parkvilla’s en stadswoningen, maar ook appartementen in flats van wisselende hoogtes, met als blikvanger vier zwarte woontorens die bekend staan als „kolenkitten”.

De campus is een ontwerp van Rem Koolhaas. Het „collectief stadslandschap” is getekend door landschapsarchitect Adriaan Geuze. Auto’s staan ondergronds. „Ondanks de grote dichtheden heb je niet het gevoel dat je in een grote stad zit”, zegt Ivo Südmeier die er al zes jaar woont. „Juist door de hoogbouw oogt het heel ruim.”

De bewoners vormen een mix van jonge starters, empty nesters, yuppen, gezinnen en old urban retired individuals, zoals de Bredase stedenbouwkundige Hans Thoolen hen omschrijft. „We hadden vooral oudere mensen verwacht, maar in de praktijk zijn het zeer verschillende mensen die allemaal dicht bij de voorzieningen willen zitten, en toch rustig wonen. Er zijn zelfs ouderen die vertrekken omdat ze het hier te rustig vinden. ‘We zijn niet uit de negorij naar het centrum verhuisd om naar konijntjes te kijken’, zeggen ze.”

De bewoners vormen volgens Thoolen een „gemeenschap” doordat ze samen met de gemeente de campus beheren. Er wordt extra onderhoud gepleegd, er is overleg over evenementen.

Is het Chassé Park een voorbeeld voor de toekomstige Randstad? Friso de Zeeuw, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds, denkt van niet. Hij is het eens met het uitgangspunt van het kabinet dat de sterke punten van de Randstad nog sterker moeten worden, en dat je vooral moet bouwen in en rondom de steden. Maar of dat met hoogbouw moet? Hoogbouw is aantrekkelijk voor mensen die graag in de buurt wonen van aantrekkelijke stadscentra met alle voorzieningen. Zoals in Breda. En zoals natuurlijk in Amsterdam, waar iedereen allang blij is überhaupt een plekje te hebben. „Maar je kunt niet de hele Randstad vol hoogbouw zetten”, zegt De Zeeuw.

Je kunt honderd keer beweren dat mensen tegenwoordig minder behoefte hebben aan een huis met een tuin, de zogenoemde grondgebonden woning, maar in de praktijk blijkt dat toch een diepgewortelde, wellicht ook cultureel bepaalde behoefte. „Ik denk dat je met zware bewijsvoering moet komen om steden met een zwakkere marktpositie als Rotterdam of Almere vol te bouwen met hoogbouw. Dat gaat tegen de wens van veel mensen in. Daar trek je ook geen middenklasse mee.”

Het is ook helemaal niet nódig de lucht in te schieten en daardoor groen te kunnen behouden, meent De Zeeuw. Als je op een slimme manier grondgebonden woningen bouwt, dan is er ruimte genoeg. Door stadswoningen met grote terrassen in plaats van tuinen, en parkeren in een binnenhof of onder de grond. Hij vreest dat het kabinet slachtoffer is van het „metropolitane misverstand”, het idee dat de Randstad vooral moet gaan lijken op Londen met z’n Hyde Park of New York met z’n Central Park. „Die beeldspraak is fout. De referenties kloppen niet. Er wordt nu net gedaan alsof het Groene Hart zoiets is als het Central Park in New York. Terwijl het Groene Hart een veel groter en gedifferentieerder gebied is, met bij voorbeeld nog volop agrariërs.”

Er bestaat een valse tegenstelling tussen hoogbouw en huizen met tuinen, zegt Stella van Veen, adjunct-directeur van het Nirov, platform van professionals in de ruimtelijke ordening. „Wij zeggen al jaren dat er in Nederland sprake is van een kwalitatieve woningnood. Vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden. Ze willen vaak in een omgeving met voorzieningen zitten. Ze willen een buitenruimte, of dat nu een groot terras is of een tuin. Ze willen voldoende rust. Ze willen een leefbare, veilige buurt. Als je goed naar die wensen luistert, dan maakt het niet zo veel uit of dat hoogbouw of laagbouw is.” En moeten we „compact bouwen” om het schaarse groen in de Randstad te sparen? Van Veen: „Je kunt wel willen bouwen zoals in New York, Londen of Parijs. Maar dat leidt tot excessen. De voorsteden van Parijs hebben totaal geen kwaliteit.”

Voor de Randstad, zegt ze, zou het al veel helpen als de groene gebieden toegankelijker worden. „Zodat je vanuit de stad binnen vijf minuten op de fiets in de natuur zit.”