Wabeke-plus

Collectieve juridische bijstand aan consumenten is een miljoenenindustrie geworden. Deze ontstond in 2002 door de aandelenleaseaffaire. Dit drama joeg 100.000 beleggers naar de stichting Leaseverlies en nog eens 20.000 naar de stichting Eegalease. Beide organisaties samen haalden een oorlogskas van vijf miljoen euro aan contributies binnen. Ook de woekerpolisaffaire heeft hordes slachtoffers samengebracht. Zo’n 110.000 gedupeerden verenigden zich in de stichting Verliespolis en 80.000 in de stichting Woekerpolisclaim. Ook die twee haalden samen zo’n vijf miljoen euro op.

Deze hulporganisaties bereiken hun doelen vooral met praten. Na twee, drie jaar, onder druk van rechtszaken, beraadslagen, presenteren de stichtingsbestuurders opgelucht een akkoord. In april 2005 was dat de Duisenberg-regeling voor aandelenlease. En afgelopen woensdag de Wabeke-plusnorm voor de woekerpolishouders van verzekeraar Delta Lloyd.

Volgens de voorgestelde standaard mag van het jaarlijkse bruto rendement van beleggingspolissen maximaal 2,45 tot 3,5 procentpunt opgaan aan poliskosten. Die norm levert de doorsnee polishouder van Delta Lloyd 796 euro op, geen bedrag om bijvoorbeeld je hypotheek mee af te lossen. Over de maximering van verzekeringspremies voor overlijdensrisico praat men nog. Verder komt er een fonds van maximaal 30 miljoen euro voor schrijnende gevallen. Woekerpolisclaim en Verliespolis hopen dat andere verzekeraars de gedragslijn overnemen.

Nou, dat was het dan: beleggen via een levensverzekering blijft peperduur. Heb je veel geluk, dan stijgen de aandelen in de fondsen in je polis de komende tien of twintig jaar gemiddeld 8 procent. Van die 8 procent gaat eerst 2,45 tot 3,5 procentpunt af voor poliskosten. Vervolgens rekent je beleggingsfonds (onzichtbare) beheerkosten, niet zelden 2 tot 3,5 procentpunt per jaar. Alleen met veel mazzel hou je drie of vier procent jaarrendement over. Stijgen de beurzen maar 5 of 6 procent, dan komt een verlies in het vizier, met dramatische gevolgen voor je eindkapitaal.

Het is trouwens niet zeker dat elke aanbieder van een woekerpolis zich bij de Wabeke-plus-norm aansluit. Afgelopen maart werd een minder vergaand compensatievoorstel van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) door diverse aanbieders weggehoond.

Wat nu? Onderzoek hoeveel de vermogensopbouw in je polis achterloopt op schema. Hoeveel kom je straks tekort voor hypotheekaflossing, een studie of pensioen? Of hoeveel krijg je minder dan aanvankelijk werd voorgespiegeld? En hoe rampzalig is dat? Het antwoord verschilt per situatie, aanbieder, polis, tussenpersoon en ingelegd kapitaal. De schade beperken, lukt soms via de Tips voor Polisverbetering op www.woekerpolisclaim.nl. Ook elke maand sparen in eigen beheer helpt tegen een toekomstig tekort.

Wie ontevreden is of problemen voorziet, kan door naar fase twee in de belangenbehartiging: procederen. Mensen die aandelen leasen doen dit al jaren. Er lopen collectieve procedures van de Vereniging Consument&Geldzaken, GeSp en Stapelkrediet. Voor individuele procedures op no cure no pay basis zijn veel leasers gestapt naar Leaseproces (nu Consumentenclaim) en Jurofoon.

Dit lijkt het traject dat ook zwaar gedupeerde woekerpolishouders moeten volgen. Bij Consumentenclaim kun je je al aanmelden. Tegen beleggingspolis Koersplan – een van de duurste woekerpolissen – loopt overigens al jaren een procedure van de stichting Koersplandewegkwijt. Ja, je moet geduld hebben. Verzekeraars hebben geen haast, ze gaan door tot de Hoge Raad.

Dat stemt wel eens somber, maar het hoeft niet altijd hopeloos te zijn. De kracht van de gedupeerden is hun grote aantal en de steun van de politieke en publieke opinie. Tel daarbij wat individuele slimheid en wie weet, word je een David, die herdersjongen die de reus Goliath overwon door een welgemikt steentje weg te slingeren op precies het juiste moment.

