Waar is de weidse blik en Wouters geld?

Ondanks de teruglopende economie heeft het kabinet gezorgd voor rust op het sociale front en een zo gering mogelijk verlies aan koopkracht. Dat zal komende dinsdag de kernboodschap zijn van Balkenende IV. Blijft er voor de oppositie komende week bij de Algemene Politieke Beschouwingen genoeg over om op te schieten?

„Zeker”, zegt Femke Halsema van GroenLinks, die deze begroting „vooral een CDA-begroting” noemt. „De plannen van dit kabinet waren ambitieus, maar blijken bij de eerste de beste tegenwind te sneuvelen.” Halsema zal vooral de concessies die zijn gedaan aan de ‘vergroening’ van de belastingen aan de kaak stellen. Net als de inperking van de subsidies voor de kinderopvang.

Maar een gezamenlijke lijn van de rijkgeschakeerde oppositie in de Tweede Kamer lijkt weinig voor de hand te liggen. De partijen, van PVV tot SP, liggen in hun opvattingen ver uiteen. Toch zijn er wel enige overeenkomsten. De hele oppositie zal wijzen op het gebrek aan ambitie, op de rol van het kabinet in de publieke sector en op gebroken beloftes.

Zo is de VVD teleurgesteld over de gebroken belofte van de regering iets te doen ter flexibilisering van het ontslagrecht. Het akkoord dat afgelopen week met de sociale partners is bereikt, om de ontslagvergoeding te maximeren van werknemers die jaarlijks meer dan 75.000 euro verdienen, is de partij veel te karig. Net als de lastenverlichting, een punt waarop de partij D66 naast zich vindt.

De grootste oppositiepartij, de SP, zal er op wijzen dat een regering waarvan ook de PvdA deel uitmaakt, niet alle chronisch zieken en gehandicapten ontziet. Ook zal de partij strijden tegen de ‘Bos-belasting’; de regeling die bepaalt dat vermogende gepensioneerden vanaf 2011 meebetalen aan hun pensioen. In die weerstand vindt de SP zowel VVD en D66 als – zelfs – de SGP aan haar zijde.

Wat bieden de oppositiepartijen aan alternatieven voor het regeringsbeleid? De VVD komt met een tegenbegroting, waarin zij onder meer een verlaging voorstelt van de overdrachtsbelasting en een halvering van de ‘sterftax’, de belasting op erfenissen. Fractieleider Mark Rutte van de VVD zal zijn kritiek op de regering woensdag samenvatten in een noodkreet: „Wouter, waar is het geld gebleven?” Rutte: „De belastinginkomsten en de aardgasbaten nemen toe, maar er is nauwelijks koopkrachtstijging. De burger krijgt alleen de WW-verlaging terug. Een fooi.”

De SP zal hameren op koopkrachtbehoud voor de armsten. Ook zal de partij in haar alternatieve begroting meer geld uittrekken voor de publieke sector, om vervolgens, zo belooft Agnes Kant, zich bij de Beschouwingen op te werpen als de grootste criticus van die sector. Kant, die haar eerste officiële optreden als oppositieleider tegemoetgaat, zei dit donderdag bij de presentatie van een boekje over de buurt als „andere hoeksteen van de samenleving”. Het is een boekje met concrete beleidsvoorstellen dat, opvallend genoeg, sterk lijkt op het PvdA-rapport Buurten voor bewoners uit 2003. Belangrijkste boodschap: de buurt moet weer van de bewoners worden. Grote vijand zijn „achterlijk grote instellingen” als het UWV. Kamerlid Ewout Irrgang (SP): „Meer geld, maar minder grootschaligheid; dat is ons antwoord op de neoliberale vermarkting van de publieke sector.”

In de tegenbegroting van D66 is onderwijs het grote onderwerp. Er moet volgens de partij die momenteel de meeste winst in de peilingen boekt, ten minste 600 miljoen extra naar deze sector; 100 miljoen daarvan gaat naar wetenschappelijk onderzoek en 250 miljoen naar hogere lerarensalarissen. Bovendien moet het kabinet ophouden „te steggelen over procentpunten”, aldus fractieleider Alexander Pechtold, en komen met „een visie op de grote thema’s van de dag”. Pechtold: „Als openingszin van mijn reactie heb ik nu staan: regering, haal eens je hoofd uit de puntenwolken van koopkrachtplaatjes, en zet een punt op de horizon.”

Ook Femke Halsema van GroenLinks houdt van de weidse blik. Zij wil komende week haar reactie op de plannen van de regering inzetten „met een blik op de internationale omgeving”.

Ze zal waarschuwen tegen „een opleving van het unilateralisme in het buitenlands beleid”, zoals Halsema die afgelopen week ook weer bespeurde in een toespraak van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA). „Wij willen dat de regering ons voorbereidt op onvermijdelijke internationale veranderingen, in plaats van wallen op te werpen. Je kunt niet zeggen: het stormt buiten, maar binnen houden we het droog en rustig.”

Halsema past er voor om al te veel vooruit te lopen op het verloop van het debat. „Voor hetzelfde geld plaatst Wilders weer eens een bommetje, zoals vorige keer, toen hij met een tienpuntenplan kwam om de islamisering tegen te gaan. Vervolgens praten we daar de hele week over, niet over de begroting.”

Wellicht zit de PVV op zo’n ‘bommetje’ te broeden. Voorlopig houdt de fractie zich stil: een woordvoerder laat weten dat Kamerleden van de PVV pas na Prinsjesdag willen reageren op de begrotingsplannen van het kabinet.