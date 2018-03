Volksvertegenwoordigers in de achteruitkijkspiegel

Redacteur NRC Handelsblad

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland geven dinsdag, nadat de Koningin de Troonrede heeft uitgesproken voor de leden van Staten-Generaal, de borrel waar het op Prinsjesdag om draait. Daar is iedereen die iets te regelen heeft in Nederland. Weinig huidige Kamerleden, veel opgeklommen ex-parlementariërs.

De samenstelling van het gezelschap is te lezen als een grafische voorstelling van de macht in dit land. Kamerlid is een instapfunctie. Als je het goed doet word je bewindsmens of voorzitter van een organisatie die iets gedaan wil krijgen van regering en parlement. Commissarissen van de koningin zijn geen helden van de landelijke praat-tv, maar zij (bij)verdienen vorstelijk en zij circuleren dinsdag in Den Haag met de andere geslaagden.

Het is de Tweede Kamer ook opgevallen dat haar aanzien niet overal even groot is. ‘De Politiek’ krijgt ook buiten het café de schuld van veel wat mensen hindert. Een motie-Schinkelshoek (CDA) heeft een stuurgroep gelanceerd voor ‘parlementaire zelfreflectie’. Met z’n allen voor de spiegel. Houden we te veel spoeddebatten over de waan van de dag? Zijn we eendagsvliegen geworden? Hebben we een kennisachterstand op al die ambtenaren? Zijn regeerakkoorden de dood in de parlementaire pot?

Het getuigt van enige institutionele moed jezelf zo ter discussie te stellen. De leden kijken met een open blik om zich heen, laven zich aan de soms niet malse wijsheid van hoge colleges, zoals de Raad van State en de Rekenkamer, en zijn niet te beroerd te luisteren naar de politiek altijd wat onthechte Eerste Kamer. Deze week was een aantal politieke journalisten van omroep en krant te gast. Velen kwamen al heel wat langer op het Binnenhof dan het gemiddelde Kamerlid (3,7 jaar na de verkiezingen van 2006).

Al snel gingen de jaartallen over tafel van vorige afleveringen van dit ‘doen-we-het-wel-goed?’-ritueel. De vorige ronde was amper vier jaar geleden. Die leidde tot een paar kleine aanpassingen van het Reglement van Orde van de Kamer. Om maar te zwijgen van de Nationale Conventie en het Burgerforum Kiesstelsel, weggezet als nabranders van het D66-ideaal van een democratisch stelsel dat sneller reageert op de wensen van de bevolking.

Toen D66 was verschrompeld tot drie zetels en de opstand der Fortuynburgers voorlopig getemd leek, vonden de gevestigde partijen het niet meer nodig om met de adviezen van deze twee adviesgroepen rekening te houden. Duizenden uren serieus meedenken door burgers en kenners van onze democratie hebben allerlei zinnige analyses en voorstellen opgeleverd. De minister van Binnenlandse Zaken, die er als eerste over gaat, had er niet eens een beleefdheid voor over.

In dat licht is de huidige zelfreflectie van de Tweede Kamer onbedoeld een bewijs van (een deel) van het probleem. De Kamer heeft weinig geheugen en beseft dus niet dat zij al sinds haar geboorte voor de spiegel heeft gestaan. Het probleem is niet dat de Kamerleden ongeletterd zijn: tweederde heeft een academische opleiding. Daar zit eerder een representatieprobleem dan een kennistekort, al is die opleiding in de loop der jaren verschoven van juridische naar sociale vakken – te merken aan een afnemende gevoel voor staatsrecht en een toegenomen geloof in de maakbaarheid van de samenleving.

De Kamerleden vragen zich ook af of zij te veel zijn gaan meebesturen in plaats van zich in te spannen voor hun grondwettelijke taken van ‘medewetgeving’ (met de regering) en ‘het controleren van de uitvoerende macht’. Dat meebesturen een centrale activiteit blijft, lijkt de Kamer te aanvaarden want men vraagt zich vooral af of er niet een manier moet worden gevonden om de uitvoerbaarheid van beleidsvernieuwingen te toetsen.

Je ziet het al voor je. Na de zorgelijke voortgang van allerlei grote projecten (met computers of beton) wordt een nieuwe filter van tegenslagdeskundigen in ieder ‘besluitvormingstraject’ ingebouwd die de uitvoerbaarheid doormeten. Terwijl Kamerleden zelf op grond van ervaring en gezond verstand zouden moeten inzien dat ‘gratis schoolboeken’ een dure fopspeen is. Een uitvoerbaarheidsbureau had dat na zes maanden ook kunnen uitleggen.

Zelfreflectie van volksvertegenwoordigers en tegenvallende resultaten van het democratisch bestuur spelen niet alleen in de landelijke politiek. Overal vragen gemeentes zich af of zij het goed doen, hoe zij de burger meer bij hun activiteiten kunnen betrekken. Vorige week vrijdagmiddag trokken Burgemeester en Wethouders plus de voltallig raad van de gemeente Apeldoorn zich terug in het bizar-dictatoriaal ogende gebouw van Radio Kootwijk om zich exact de zelfde vragen te stellen. Nadat men bij wijze van experiment anderhalf uur de burgers had opgezocht.

Apeldoorn heeft niet het sloomste bestuur van het land. Een aantrekkelijke website wijst de weg naar diensten en mogelijkheden om mee te praten. Openbare vergaderingen zijn op internet te volgen. Men organiseert een politieke markt, burgers worden uitgenodigd daarvoor onderwerpen aan te dragen (‘coffeeshops en hangplekken bij scholen’, ‘loverboys’, ‘een toegankelijke stad óók voor mensen met een functiebeperking’ en de Sinterklaasintocht) en nog vragen de actieve politici zich af of zij het wel goed doen.

Fijn dat we zulke toegankelijke volksvertegenwoordigers hebben. Geen machtswellustelingen. Maar soms lijkt wel of zij massaal in de achteruitkijkspiegel loeren. Komt het volk nog wel mee? Doen we wat zij van ons verwachten? Je zou willen dat zij de moed en de inspiratie opbrachten minder bestuurdertje uit te hangen en meer te zeggen waar het in hun ogen op aan komt. Principes en praktijkvoorbeelden. Niks concurreren met de jargonkennis van ambtenaren en advieskunstenaars.

We hebben sinds zes jaar een dualistische Gemeentewet die raadsleden uit de cocon van B&W trekt. Er is niets tegen Kamer- en raadsleden die een vak kennen, in een bedrijf of vorm van dienstverlening kennis van zaken hebben opgedaan, maar laten zij zichtbaar en fanaat opkomen voor het publieke belang, of een deel daarvan. Zou zelfreflectie of een extra uitvoerbaarheidsfilter de Vijzelgracht hebben gered?

