Jacqueline Cramer (PvdA)

Budget: 1,2 miljard euro (0,7 procent van de Rijksbegroting)

Het klimaatbeleid ligt volgens het kabinet op schema, in tegenstelling tot wat het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen week concludeerde. Het planbureau was somber over de haalbaarheid van vele doelstellingen. Minister Cramer zal komend jaar vooral bezig zijn met realisatie van de doelstellingen uit Schoon en Zuinig. In 2009 komen er 165 windmolens op land bij. Cramer streeft naar meer windturbineparken. Er zullen ook ‘ondersteuningsteams’ komen om de plaatsing van nieuwe molens te bevorderen. De minister komt volgend jaar met uitgewerkte plannen om de capaciteit van windmolens op zee te laten groeien naar 6.000 megawatt in 2020. Bij nieuwbouwwoningen zal meer worden geëxperimenteerd met energiezuinig bouwen. Cramer zal tien proefgebieden selecteren.