Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag:22.2.7 Minister Klink. © foto Roel Rozenburg Ab Klink (CDA) Budget: 14,6 miljard (8 procent van de Rijksbegroting) In 2009 wordt ruim 58 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg. Daarvan wordt 14,6 miljard gefinancierd door de overheid, de rest wordt geïnd via premies. De gemiddelde vaste premie van de zorgverzekering komt volgend jaar hoger uit: op 1.074 euro, tegen 1.047 euro in 2008. De inkomensafhankelijke premie gaat echter omlaag naar 6,9 procent van het inkomen, in 2008 is dit 7,2 procent. Die verlaging is mogelijk doordat de opbrengsten van deze premie hoger uitvielen dan geraamd. Bekend was al dat de AWBZ-zorg wordt versoberd. Ook wordt de fiscale ziektekostenaftrek afgeslankt. Dit betekent dat 2,7 miljoen huishoudens niet meer van de aftrekregeling gebruik kunnen maken. Voor de chronisch zieken en gehandicapten komt er een compensatieregeling waarvoor 1,7 miljard beschikbaar is.

Rozenburg, Roel