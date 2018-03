VN?er krijgt 9 jaar cel na misbruik in Afrika

Hij is zeker niet de eerste die seksueel misbruik pleegt tijdens een VN-vredesmissie. Didier Bourguet behoort wel tot het relatief selecte gezelschap veroordeelden.

Een Parijse rechtbank legde Bourguet donderdag negen jaar cel op wegens verkrachting van zo’n twintig minderjarige meisjes. Bourguet werkte tussen 1998 en 2004 in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Congo. In Congo onderhield hij voertuigen van MONUC, ’s werelds grootste VN-vredesmissie met 16.500 soldaten.

Medewerkers van MONUC hebben sinds het begin van de missie in 1999 vaak vrouwen en meisjes misbruikt. In 2005 beschuldigde een VN-onderzoeksbureau zeven MONUC-medewerkers, onder wie de Fransman Bourguet.

De VN oefenen geen jurisdictie uit over hun staf, het is aan justitie in het thuisland van de beschuldigden om tot vervolging over te gaan. Als dat al gebeurt, is het moeilijk voor de slachtoffers – vaak vluchtelingen of ontheemden – om hun recht te halen.

De VN zijn er regelmatig van beschuldigd dat zij seksueel misbruik verzwijgen om geen weerstand te wekken in de landen waar de blauwhelmen vandaan komen – en waarvan de VN dus afhankelijk zijn. De VN ontkennen.

De kwestie rond Bourguet en anderen leidde tot een verbod op seksueel contact tussen blauwhelmen en Congolese vrouwen. Sindsdien hebben de VN zeker twee onderzoeken ingesteld naar seksueel misbruik in Congo.