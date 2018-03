Vertrouwen in VS onverwacht groot

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie van de Verenigde Staten is in september onverwacht sterk gestegen. De index die de universiteit van Michigan hanteert voor het meten van het consumentenvertrouwen steeg volgens voorlopige gegevens naar 73,1 punten, de hoogste stand in acht maanden. In augustus was de stand nog 63. Analisten hadden in doorsnee gerekend op een bescheiden stijging tot 64 punten. De sterke toename zou kunnen worden verklaard door de daling van de brandstofprijzen die de lagere olieprijs volgden. De Amerikaanse consument verwacht volgens het onderzoek ook een lagere inflatie.