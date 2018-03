Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings (CDA) Budget: 8,8 miljard (4,9 procent van de Rijksbegroting). Voor Eurlings zal het komende jaar vooral in het teken staan van de kilometerheffing die tussen 2012 en 2018 wordt ingevoerd. Er is nieuwe wetgeving nodig om de autobelastingen te vervangen door een nieuw kilometertarief. De minister verwacht de Wet Kilometerprijs dit najaar voor advies bij de Raad van State in te leveren en begin 2009 bij de Kamer in te dienen. Eurlings bezuinigt de komende twee jaar op het onderhoud van de snelwegen om de problemen met stalen bruggen te ondervangen. Eerder was al bekend dat daar 500 miljoen euro voor nodig is. In 2009 zal besloten worden hoe de Afsluitdijk zal worden gerenoveerd. Het maakt onderdeel uit van de projecten voor verbetering van de waterkeringen waarvoor in deze kabinetsperiode 1,7 miljard euro opzij is gezet. Den Haag:22.2.7 Minister Eurlings. © foto Roel Rozenburg

