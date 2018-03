Val XL is waarschuwing voor anderen

Wat gebeurt er als werkkapitaal niet langer werkzaam is? Kijk voor het antwoord maar naar de Britse reisorganisatie XL Leisure die gisteren uitstel van betaling moest aanvragen. XL is niet de eerste touroperator die dit jaar op de fles gaat, maar de manier waarop dat gebeurde is een waarschuwing voor andere bedrijven.

De val van XL was plotseling en meedogenloos. Ongeveer een maand geleden besefte Barclays, de bank waarbij de firma een soort verzekering tegen hogere brandstofkosten had afgesloten, dat het voor XL lastig zou worden aan zijn verplichtingen te voldoen als die verzekeringstermijn eenmaal was verlopen. De bank stemde ermee in de kortetermijnverplichting om te zetten in een langlopende schuld. De leveranciers van het bedrijf kregen daar echter spoedig lucht van en begonnen te eisen dat XL ze direct contant zou betalen. Niet langer in staat om op de pof te leven, liep XL binnen een mum van tijd aan de grond.

Er zijn twee overeenkomsten met de grote bankcrises van dit jaar. Net als Northern Rock en Bear Stearns was XL grotendeels afhankelijk van kortermijnkredieten. Toen die opdroogden, kon XL van de ene op de andere dag zijn activiteiten niet meer bekostigen. Ten tweede was het eerder de indruk van een fiasco dan een werkelijke ramp die XL over de rand duwde. Toen de crediteuren massaal hun beurs gesloten hielden, was XL ten dode opgeschreven.

Luchtvaartmaatschappijen en hypotheekverstrekkers zijn niet de enige bedrijven die op een ongezonde manier verslaafd zijn aan kortetermijnkredieten. Neem de detailhandelaren. Omdat die doorgaans boter bij de vis krijgen, kunnen ze grote kastegoeden opbouwen door de betalingen aan hun leveranciers uit te stellen. Sommigen – met name de grote voedingsmiddelendetailisten – hebben hun leveranciers jarenlang gebruikt om hun groei te financieren.

Wat zou er gebeuren als een vertrouwenscrisis leveranciers ertoe zou aanzetten bepaalde bedrijven met veel schulden niet langer van kredieten te voorzien? Warenhuisketen Debenhams is zijn crediteuren zijn hele voor volgend jaar verwachte winst verschuldigd. Voor DSG, de elektronicaketen, is dat zelfs vier maal de verwachte winst. Voor beide bedrijven zou een crediteurenstaking – of erger nog, het stopzetten van de kredietverzekering aan de sector – desastreus kunnen zijn.

Niet al deze bedrijven lopen uiteraard zo veel risico. Bedrijven die bezittingen kunnen verkopen, zoals Marks & Spencer, of die genoeg schaalgrootte hebben om zelfs in slechte tijden de trouw van hun leveranciers te behouden, zoals Tesco en Wal-Mart, zouden de meeste stormen moeten kunnen doorstaan. Maar voor de minder gefortuneerden – sta op, detailhandelaren der aarde – zijn dit zorgelijke tijden.

John Foley