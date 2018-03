Vaderlandsliefde

Restaurant Tante Kee, Julianalaan 14 Kaag, 0252 54 42 06, www.tantekee.nl Eten Gastvrijheid Entourage

Een poldereiland, een pontje, een terras op een steiger aan het water, wat verderop het Hollandse weidelandschap, een molen aan de einder en recht boven ons hoofd af en toe een vliegtuig op weg naar de Kaagbaan, we zijn warempel even trots op Nederland. We vermoeden bij restaurant Tante Kee op de Kaag omringd te zijn door de achterban van Rita Verdonk. Niet de harde werkers die zich hier vroeger als schipper net een pannekoek van tante Kee konden veroorloven, maar de harde werkers die in het weekend van hun welverdiende rust én een exquise maaltijd genieten. Er komt heel wat blauwwit gesloept vastgoed langsdrijven.

Het is een lome zaterdagmiddag in de laatste week van de lente, toen het even zomer was. Het lunchmenu is met 31,50 euro voor drie gangen billijk geprijsd, zeker vergeleken met de à la carte gerechten. De opening is een oogstrelend, langgerekt opgemaakt gerecht van asperges, naegelholt – luchtgedroogd gepekeld rundvlees, meestal uit Oost-Nederland – en kruidensla, bekroond met geitenkaaskroketjes en omringd met blokjes gemarineerde appel. Geraffineerd laat de kok hier alle basissmaken twee keer terugkomen, zoals het bitter in asperges en friseesla en het zuur in appel en geitenkaas.

De stijl van koken stoelt op de Franse traditie, waarbij de chef zich enige creatieve vrijheid veroorlooft met een trendy schuimige saus of een oosters accentje. Voor het vervolg van het menu zijn prachtig gebakken tongscharfilets present, met een onbestemd schuim, onmiskenbare vanilleolie en spinazie vergezeld van een stevige risotto met kingkrab. En is er ook een sprietje citroengras te proeven?

De adequate finale is een duo van zomerse rodevruchtensoep met yoghurtijs en een obligate crème brûlée geparfumeerd met, zonder voorbehoud, citroengras.

De broodverstrekking gebeurt niet met ruime hand, dat wordt gecompenseerd door een onbenepen bijschenkbeleid bij het wijnarrangement. Uit het overzichtelijke en gevarieerde wijnaanbod, van gerespecteerde handelshuizen, krijgen we een gedegen Oostenrijkse grüner veltliner, een stijlvolle Spaanse chardonnay en een aanminnige Amerikaanse dessertwijn. Rita Verdonk zal het ons niet euvel duiden dat we ons bij de wijnkeuze niet laten leiden door vaderlandsliefde.

Joep Habets