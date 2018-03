Tweede ondergang van Pompeï dreigt

Het beroemde Pompeï-rood van veel fresco’s is door aanraking met zon, water en lucht vervaagd tot vaalroze. Afbeeldingen zitten vol barsten. Houten balken houden in diverse straten de muren van honderden huizen, tempels en antieke bars overeind.

Dit is Pompeï, een van Europa’s belangrijkste archeologische monumenten. Maar door hun leeftijd, door lekkende daken en fel zonlicht zijn muren en fresco’s van dit monument aangetast.

Even leek de hoop nabij. Eind juli presenteerde de Italiaanse minister van Cultuur, Sandro Bondi, zich als redder van de bedreigde Romeinse stad. Met een groot gevolg trok hij door Pompeï. Daarna kondigde hij de noodtoestand af.

Nog geen twee maanden later stelt professor Pietro Giovanni Guzzo, verantwoordelijk archeoloog in Pompeï, dat zijn budget sindsdien met 40 miljoen euro is verminderd en dat de boven hem aangestelde commissaris het erfgoed eerder aantast dan beschermt.

Tientallen internationale archeologen steunen hem in die opvatting. Ze schreven de Italiaanse regering drie weken geleden een brandbrief, maar kregen vooralsnog geen reactie van de Italiaanse minister van Cultuur, zo stelt de Britse archeoloog dr. Rick Jones, initiatiefnemer van de brief, vast. Ook op vragen van deze krant kwam geen reactie.

Nog altijd maakt de stad met vijftienhonderd huizen, tientallen eetgelegenheden, ontelbare tempels, twee theaters en een stadion indruk. Jaarlijks komen er 2,5 miljoen bezoekers op af die zich een voorstelling willen maken van het Romeinse leven.

De vraag is alleen hoe lang ze al dit moois nog kunnen zien. „Grijpt onze generatie niet in, dan gaat Pompeï verloren voor onze kinderen”, weet archeoloog Guzzo. Al meer dan tien jaar leidt hij de opgravingen en conservatiewerkzaamheden.

Tot 1997 was er volgens hem nauwelijks geld beschikbaar. Na 1997 verbeterde dat - vanaf dat moment mocht Pompeï de entree-inkomsten à twintig miljoen euro per jaar houden. Dat hielp.

In 1997, aldus Guzzo, was 14 procent van Pompeï toegankelijk voor publiek. „Nu is dat 30 procent.” Er ligt een door internationale archeologen ondersteund programma klaar voor de bescherming van de resterende huizen.

Maar het gebied is ongekend groot: bijna een half miljoen vierkante meter. Guzzo: „Je moet het vergelijken met het onderhoud van je eigen huis. Een badkamer kost ook enkele duizenden euro per vierkante meter.” Hij meent dat er 275 miljoen euro nodig is om Pompeï definitief voor het nageslacht te bewaren.

Al tien jaar roept Guzzo om meer geld en meer aandacht. Maar zijn verbazing was groot toen minister Sandro Bondi eind juli arriveerde. „Er was geen speciale aanleiding. Het ging niet ineens heel veel slechter.”

Tegelijkertijd was hij hoopvol – elke vorm van aandacht en elke euro extra is immers meegenomen. Tot zijn grote verbazing blijkt twee maanden later echter dat er flink in zijn budget is gesneden. „Veertig miljoen euro die we hadden gereserveerd voor spoedig uit te voeren conserveringsmaatregelen zijn ons ontnomen en overgeheveld naar de speciale commissaris die is aangesteld om de noodtoestand aan te pakken. Het is onduidelijk wat hij met het geld gaat doen, omdat de noodtoestand niet helder is gedefinieerd. Dat mag de commissaris zelf bepalen.”

Guzzo heeft felle kritiek op de werkwijze van de commissaris. Zo heeft deze twintig waterkraantjes op het terrein laten aanbrengen om bezoekers die in de bloedhete zon oververhit raken, verkoeling te bieden. „Het water stroomt gewoon door de straten en onder de fundamenten en tast de stad verder aan.”

Nog bozer is hij over de manier waarop de commissaris een zaal liet ontruimen waar archeologen duizenden fragmenten van een gedecoreerd plafond als een puzzel ineen aan het schuiven waren. „Van de ene op de andere dag zijn de stukjes bijeengeveegd, omdat men de ruimte wilde gebruiken voor een aanbestedingsprocedure voor de bouw van een restaurant.”

In hun brandbrief complimenteren de tientallen internationale archeologen de regering-Berlusconi vanwege het belang dat deze zegt te stellen in Pompeï als nationaal monument. In diezelfde brief vragen ze de regering nadrukkelijk ook gevolg te geven aan het uitroepen van de noodtoestand. Om Pompeï te redden zijn volgens de Brit Jones, die al vijftien jaar onderzoek doet in Pompeï, twee dingen nodig: minder bureaucratie en meer geld.

Guzzo is het met hem eens. „Om toestemming voor de opgraving en conservering van een archeologische site te krijgen hebben we 91 autorisaties nodig.” Dat vertraagt enorm.

Nu de noodtoestand is afgekondigd, lijkt het moment aangebroken om de 275 miljoen euro die nodig zijn voor de conservering vrij te maken. Maar gezien de alsmaar inkrimpende budgetten voor cultuur in Italië achten zowel Jones als Guzzo de kans klein dat het geld er daadwerkelijk komt.

De komende drie jaar moet het Italiaanse ministerie van Cultuur 1,3 miljard euro bezuinigen. Veel museumdirecteuren hebben hun beklag hierover al gedaan. Te vrezen valt dat de afkondiging van de noodtoestand in Pompeï niet meer zal blijken te zijn dan een pr-stunt van de nieuwe minister van Cultuur, Sandro Bondi.

Bezoekers lijkt dit alles nauwelijks te raken. Twee mannen, ze zijn afkomstig uit Brazilië en Groot-Brittannië, vinden niet dat Pompeï er slecht bij ligt. „Dat hoort toch zo. Het is toch ook een ruïne.”