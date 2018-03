Tumor vinden op automatische piloot

Wie ooit het merk Philips in een ziekenhuis is tegengekomen, heeft waarschijnlijk een scan moeten ondergaan. Het Nederlandse technologiebedrijf produceert al jaren medische scanners, zoals Röntgen, CT (gebaseerd op röntgentechniek) en MRI-scanners, apparaten die door middel van magnetische velden of radiostralen de patiënt van binnenuit bekijken.

Ziekenhuizen bestellen niet alleen hun medische uitrusting bij Philips, ze werken ook actief mee aan de ontwikkeling van nieuwe apparatuur. Deze week breidden Philips Healthcare en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) hun bestaande gemeenschappelijke onderzoeksveld verder uit, met onder meer oncologische toepassingen, voor de diagnose en bestrijding van kanker.

De geïntensiveerde samenwerking levert dit jaar waarschijnlijk al concreet resultaat op: een prototype van een machine die tumoren efficiënter kan aanpakken. Beeldgestuurde kankertherapie, heet het. „Tot nu toe worden foto’s en scans alleen gebruikt voor diagnostische toepassingen”, legt UMC-bestuursvoorzitter Geert Blijham uit. „De radioloog bekijkt de slices – ofwel de ‘plakjes’ foto – van de tumor en de radiotherapeut probeert vervolgens de bestraling zo goed mogelijk te richten.”

Gezond weefsel kan daarbij echter beschadigd raken. „Waar we aan werken is een systeem dat op basis van een scanner exact weet waar de tumor zich in het lichaam bevindt. De computer stuurt vervolgens de bestraling, het gaat dus op de automatische piloot.” Deze nauwkeurige bestraling kan de tumor effectiever bestrijden, omdat de dosis straling veilig verhoogd kan worden, aldus Blijham, die zelf hoogleraar oncologie is.

Philips zou zo’n geavanceerd apparaat niet in z’n eentje kunnen ontwikkelen, zegt Philips Healthcare-topman Steve Rusckowski. „Om innovaties snel bij de patiënt te krijgen, hebben we de hulp nodig van de mensen die de apparatuur gebruiken.” Vandaar dat veertig tot vijftig Philips-onderzoekers regelmatig hun bevindingen delen met UMC-medici. Volgens Geert Blijham zijn er bovendien genoeg patiënten die mee willen werken aan de experimenten, om te kijken of de therapieën ook daadwerkelijk aanslaan. „Een van de voordelen van het UMC is dat we hier zowel de medische universiteit als een ziekenhuis met specialistische kennis hebben.”

Voor Philips Healthcare is de winst van een succesvol product duidelijk: een nieuwe MRI-scanner kost een ziekenhuis al snel 20 miljoen euro. Daarnaast verdient Philips geld aan de patenten die het samen met het UMC ontwikkelt en die het vervolgens aan andere bedrijven kan licenseren.

Voor het UMC gelden andere motieven, zegt Blijham: „We hebben geen winstoogmerk, maar we zijn blij als onze patenten geld opleveren. Met onze blockbusters kunnen we weer andere onderzoeken financieren. Tenslotte zijn niet alle projecten succesvol.”

De samenwerking tussen medische sector en commerciële bedrijven is broodnodig, erkent Blijham. „Ik was vorige week in China en zag dat het bedrijfsleven daar nog niet geïntegreerd is met de medische wereld. Ze bouwen een nieuw apparaat en daar moeten de ziekenhuizen het vervolgens mee doen. Dat werkt niet.”

Philips heeft een lange traditie op het gebied van medische beeldtechniek. In 1918 ontwikkelde het bedrijf de röntgenbuis die de basis is van de huidige CT-scan. Healthcare is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke divisie, naast Lighting en Consumer Lifestyle. De medische tak van het bedrijf bevindt zich in de mondiale top 3, na marktleider General Electric en het Duitse Siemens.

Dankzij de vergrijzing groeit de wereldwijde vraag naar medische apparatuur in een stabiel tempo, zegt Philips-directeur Rusckowski. „Maar opkomende markten in India en China groeien nog sneller. Van de zes miljard mensen op deze wereld zijn er vijf miljard die nog geen goede gezondheidszorg kennen. En van die vijf miljard woont de helft in China of India.”

Om sneller marktaandeel te winnen deed de medische divisie de afgelopen jaren een reeks acquisities. De grootste overname was het Amerikaanse bedrijf Respironics (beademingsapparatuur). Daarnaast nam Philips tal van kleine bedrijven over.

Er gaan geruchten dat Philips belangstelling zou hebben voor het Belgische Agfa-Gevaert, dat zich ook met medische beeldtechniek bezig houdt. Rusckowski wil niet reageren op die geruchten. „Agfa is vooral een concurrent van ons. Voorlopig zijn we bezig om onze huidige aankopen te integreren in onze bedrijfsvoering.”

Volgens Vision 2010, het toekomstplan van Philips-topman Gerard Kleisterlee, moet de winstmarge van het technologiebedrijf in 2010 gestegen zijn tot 10 procent. Healthcare speelt daarin een essentiële rol: in 2007 was de tak met een omzet van 6,4 miljard euro groter dan de lichtdivisie. De winst in het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg 195 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele dan de winst van de grootste Philips-divisie, Consumer Lifestyle.

Volgens Victor Bareno, analist van SNS Securities, komt dat omdat de rendementen in de medische sector veel hoger zijn dan die van bijvoorbeeld consumentenelektronica. „Met name in landen als China en Brazilië is de groei in de medische sector disproportioneel hoog.” Volgens Bareno blijven röntgen-, CT- en MRI-scanners en aanpalende technieken voorlopig nog de belangrijkste pijler van Philips Healthcare. „Philips verkoopt ook gezondheidsproducten voor particulieren, maar die markt is nog in ontwikkeling.”