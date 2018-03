Toscaanse strudel

3 grote Jonagold appels, geschild en in stukjes60 gram suikersnufje kaneel1/2 borrelglaasje rum60 gram krenten60 g rozijnen1 eetlepel custardpoeder of maïzena 40 gram geroosterde, fijngehakte hazelnoten2 volle eetlepel abrikozenjam75 gram gesmolten botergrof paneermeel4 vellen filodeeg van 24 x 24 cmpoedersuiker

In zijn jachthuis in de heuvels van de Val d’Orcia in het zuiden van Toscane staat conte Cosimo Legno di Campo erop de nagerechten zelf te maken. Hij vertrouwt het zijn kokkin, die íets teveel uit de losse pols kookt, niet toe. Bij het maken van taarten en nagerechten heb je niks aan een losse pols: er is een weegschaal nodig, een spuitzak, een kwastje en vooral ook een scherpe, oplettende blik.

Maak eerst de vulling. Verwarm appel, kaneel, rum, suiker, krenten, rozijnen, hazelnoten en jam in een steelpan en laat het even smoren. Roer de custardpoeder erdoor om het vocht van de appels te binden. Te natte vulling loopt uit het deeg. Leg op een schone theedoek die met een beetje bloem is bestrooid de filodeegvellen in een vierkant van 48x48 cm. Laat de naden iets overlappen en plak die met water of gesmolten boter vast. Smeer met een kwastje de vierkante lap dun in met de gesmolten boter. Bestrooi licht met grof paneermeel.

Verdeel de vulling over de breedte van de benedenkant van het filodeeg. Til de theedoek aan de voorkant steeds iets hoger op, zodat de strudel zichzelf langzaam oprolt. Laat de strudel voorzichtig, met de naad naar beneden, op een met bakpapier bedekte bakplaat rollen. Bak de strudel 10 minuten in een voorverwarmde oven van 230 graden. Bestrijk de strudel met de overgebleven boter en bestrooi met poedersuiker. Snijd de strudel in stukken en dien meteen op.

Anne Scheepmaker