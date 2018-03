Televisie Voorkeur

actualiteiten.

Buitenhof. Aan de vooravond van Prinsjesdag een gesprek met oud-minister van Financiën Gerrit Zalm. De tegenwoordige financieel directeur van de DSB-bank werpt zijn licht op de financiële en economische politiek van het kabinet Balkenende.Verder aandacht voor kernenergie, een onderwerp dat politiek weer bespreekbaar is. Peter Vögtlander (Energieraad), Femke Bartels (Greenpeace Nederland) en Kees Hummelen (hoogleraar chemie en uitvinder van de plastic zonnecel) discussiëren over kernenergie, alternatieve brandstoffen en de ontwikkeling van duurzame technologie. Ned.1, 12.10-13.10u.

praatprogramma

Kunststof. Praatprogramma over kunst, cultuur en media. Acteur Yorick van Wageningen praat over zijn carrière in Hollywood waar hij acteerde met Angelina Jolie en Colin Farrell, en over zijn hoofdrol in de theatermonoloog Spica van Orkater/Dash! Wanda Reisel spreekt over haar nieuwe roman Die Zomer waarin een 17-jarig meisje probeert in de warme zomer van 1970 de veranderende wereld om haar heen bij te benen. Verder singer-songwriter Theo Nijland, die zijn stem kwijtraakte, maar nu weer terug is. Ned.2, 17.10-17.50u.

literair

Boeken. Filmer Paul Verhoeven vertelt over het boek dat hij schreef over de historische Jezus, die hem al een leven lang intrigeert. Ned.1, 11.30-12.00u.

Documentaire

Panorama: Roof bij klaarlichte dag. Gigantische hoeveelheden dollars werden in Irak gepompt om het land weer op te bouwen. De balans is ontstellend: om en nabij 23 miljard dollar zou verloren zijn gegaan, gestolen of fout zijn besteed. Irak was het paradijs voor oorlogsprofiteurs. Niet zelden gingen die contracten naar bedrijven die een wit voetje hadden gehaald bij het Witte Huis, zoals Hallyburton. De man die daar tot voor kort de baas was, is nu vicepresident: Dick Cheney. „Uit chaos werd geld gemaakt”, aldus een bevoorrechte getuige in de onderzoeksreportage van de BBC. Canvas, 20.10-20.55u.

ZDF-History: Das Geheimnis von Scapa Flow. Na de Eerste Wereldoorlog wordt de vloot van de Duitse marine als oorlogsbuit naar het Britse strategische militaire steunpunt Scapa Flow in Schotland versleept. Dan geeft in juni 1919 de Duitse schout-bij-nacht het bevel om de vloot tot zinken te brengen. ZDF, 23.35-0.25uur.

informatief

Hart en ziel: de psychologie van het geluk. Waarom is de één gelukkiger dan de ander? Een gesprek met Jacqueline Boerefijn en haar leerlingen van het Accent College die proeflessen in geluk krijgen i.s.m. het Verweij Jonker instituut (www.lesseningeluk.nl). Onno Hamburger, psycholoog en trainer, zegt dat geluk maakbaar is. Meike Bartels, biologisch psycholoog aan de VU, heeft onderzocht in hoeverre geluk genetisch bepaald is en ‘geluksprofessor’ Ruut Veenhoven vertelt over de laatste inzichten in geluk. Ned.2, 19.45-20.15u.

Zembla: Beleggersbedrog. Al sinds 2002 zijn er problemen bij het beleggingsfonds Caribbean Comfort. De oprichter werd veroordeeld wegens illegale constructies. Maar de activiteiten van het fonds gaan gewoon door. Deelnemers worden door tussenpersonen gedwongen nieuwe contracten te tekenen, omdat ze anders hun al ingelegde geld kwijt zijn. Hoogleraar privaatrecht E. du Perron noemt de methoden crimineel, de Autoriteit Financiële Markten zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. Ned.2, 22.10-22.50u.

muziek

Vrije Geluiden. Een compilatie met Aurelia Saxofoonkwartet, Egidius Kwartet, Electra, I Compani, Musica Temprana, Volharding, Osiris, Fra Fra Sound e.a. Ned.1, 10.30-11.30u.

Sport

Paralympics. Aandacht voor basketball, tennis en rugby (Engeland-Australië) in rolstoelen, finales bij zwemmen (vrije slag), atletiek o.m. 100 m. (m) en 800 meter (vr). BBC 2, 14.00-16.30u.

NOS Studio Sport. Samenvattingen van de wedstrijden in de eredivisie. Ned.1, 19.00-20.00u.

Paralympische Spelen. Sportmagazine met vooral aandacht voor de Nederlandse deelnemers. Ned.2, 19.15-19.45u.

NOS Studio Voetbal. Voetbaldiscussieprogramma met onder meer analyses van Youri Mulder en Hugo Borst. Ned.1, 22.55-0.00u.