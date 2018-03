Televisie Voorkeur

actualiteiten

Nova. Reportage over muzikant Henny Vrienten (Doe Maar), die zich op de kerkmuziek heeft gestort. Ned.2, 22.15-22.40u.

informatief

Megastructures: The Port of Rotterdam. De haven van Rotterdam is een snelweg: elke dag passeren hier 450 schepen. Ze vervoeren een miljoen ton vracht met een waarde van een miljard dollar. National Geographic, 21.00-22.00u.

Der Maya-Code. Documentaire over de vertaling van van Mayateksten in spreektaal. De oorsprong van het schrift van de Maya’s, die in het zuiden van Mexico leefden, ligt zo’n 2.000 jaar geleden. De Spaanse veroveraars trokken in de 16de eeuw het gebied van de Maya’s binnen en vernietigden de meeste, op boomschors geschreven teksten. Daardoor heeft het lang geduurd voordat wetenschappers het schrift konden ontcijferen. Pas aan het eind van de vorige eeuw is dat gelukt. Arte, 21.00-22.30u.

Rondom 10. Livedebat over ‘info-stress’. Bellen, sms’en, chatten, mailen, internetten, bloggen en twitteren, de moderne mens heeft het maar druk met voortdurend bereikbaar, beschikbaar én traceerbaar zijn. Voor de meeste multi-taskende jongeren is het de gewoonste zaak van de wereld. Maar is het goed voor een mens? Gasten in het programma: software producent Frank Hoen, de altijd bereikbare journalist Bart Bakker en multi-taskende jongeren. Gespreksleider: Cees Grimbergen. Ned.2, 21.10-22.00u.

muziek

BBC Proms 2008: Last night of the Proms. Live vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Concert door het BBC Symphony Orchestra, het BBC Symphony Chorus en de BBC Singers, o.l.v. Sir Roger Norrington. Te horen is eerst de Ouverture Geschöpfe des Prometheus. Daarna beroemde aria’s van Wagner, Puccini, Verdi en Beethoven. Solisten: de bas/bariton Bryn Terfel en pianiste Helene Grimaud. BBC 2, 21.00-22.10u. Gaat naadloos over naar BBC 1, 22.10-23.30u.

humor

Koefnoen. Eerste aflevering in het nieuwe seizoen van dit programma, waarin Paul Groot en Owen Schumacher satirisch commentaar leveren op de actualiteit, de nieuwe trends en de waan van de dag. Ned.1, 21.25-22.00u.

Raymann is laat. Eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Met twee nieuwe rubrieken. In 2 culturen op een kussen test Jörgen Raymann liefdesrelaties tussen mensen van verschillende culturen. Vandaag met journalist en presentator Willibrord Frequin en zijn Iraanse vrouw Susan Rastin. Groeten uit Marokko is een reportageserie, gepresenteerd door Rachid Larouz, die in zijn geboorteland op zoek gaat naar bijzondere en alledaagse zaken. Vandaag gaat hij langs bij de traditionele slager. De eerste gast van Tante Es is cabaretier Bert Visscher over zijn show Stoffe Jongens. En Achmed de Slager test sollicitanten op hun techniek en vakkennis in zijn islamitische slagerij. Met livemuziek van de Europese reggae band Ziggi and the Renaissance Band. Ned.1, 22.00-22.50u.

amusement

Cirque du Soleil: Saltimbanco. Circusshow van deze bijzondere groep acrobaten, zangers en dansers. De show is volgens de ontwerpers ontwikkeld als tegengif voor het geweld en de wanhoop die in de twintigste eeuw kenmerkten. SBS 6, 15.55-17.00u.

Mooi! Weer de Leeuw. Eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Paul de Leeuw laat uiteenlopende wensen van gasten in het programma in vervulling gaan. Ned.1, 20.25-21.25u.

Het moment van de waarheid. Spelshow waarin kandidaten veel geld kunnen verdienen als zij ten overstaan van familie, vrienden, collega’s en Robert ten Brink naar waarheid (gecontroleerd door een leugendetector) 21 persoonlijke vragen weten te beantwoorden. De vragen worden steeds intiemer. Bij de eerste leugen ligt de kandidaat eruit. Presentatie: Robert ten Brink. RTL 4, 21.30-22.30u.

Sport

NOS Studio Sport. Liveverslag van de World Athletics Final in Stuttgart. Ned.1, 15.50-17.52u.

Paralympische Spelen. Samenvattingen en hoogtepunten van de wedstrijden van vannacht en vandaag in Peking. Ned.2, 19.00-19.35u.

NOS Studio Sport. Samenvattingen van de vandaag gespeelde voetbalwedstrijden in de Eredivisie. Ned.3, 21.55-23.30u.