Sprankelend sportief en altijd, altijd muzikaal

Dans. New York City Ballet in Parijs. Gezien: 9 en 10 september. Programma 3 en 4 te zien t/m 21/9. Kaarten, informatie: www.operadeparis.fr

Met vier gemengde programma’s maakt het New York City Ballet dezer dagen na veertig jaar zijn rentree in Parijs. Alle reden om eens royaal de kroonjuwelen te etaleren en te laten zien hoe het werk van oprichter George Balanchine, het balletgenie van de twintigste eeuw, gedanst dient te worden.

Vijfentwintig jaar na het overlijden van ‘Mr. B’ heeft zijn gezelschap, dat vrijwel geheel verjongd is, nog steeds die unieke stijl: licht, exact geplaatst, scherp getimed, prachtig gefraseerd, ingetogen klassiek als het moet, sprankelend sportief als het mag en altijd, altijd muzikaal. Solisten als Darci Kistler en Wendy Whelan, maar ook de jongere Abi Stafford, Sara Mearns en Ashley Bouder hebben Balanchine in hun genen en voeren de complexe combinaties van kleine sprongetjes bijna achteloos uit, waardoor ze iets subtiel geestigs krijgen. Dat gebeurt vooral in ‘modernere’ werken als Episodes (1959, muziek van Anton Webern) en Symphony in Three Movements (1972, Stravinsky), waarin de choreograaf de klassieke lijnen breekt en verdraait, de balletlichamen in oriëntaalse vormen boetseert en de dans van een aanstekelijke, sportieve adem voorziet. Maar ook in de variaties van het super(neo)klassieke Divertimento No. 15 (1956), op muziek van Mozart, zijn verrassingen te beleven, vooral dankzij Balanchines ingenieuze gebruik van de spitzendans.

In Tsjaikovsky Suite No.3 (1970) wordt ook op de blote voet gedanst, in een Hollywoodachtig eerbetoon aan Isadora Duncan. Losse haren, lange uitwaaierende roze jurken in romantisch wervelende duetten – voor de argeloze kijker is deze opmaat naar Theme and Variations (1947) regelrechte glacékoekenkitsch, maar wie goed kijkt ziet allerlei verwijzingen. Naar Giselle bijvoorbeeld, naar de poëet en zijn muzen uit Fokines Les Sylphides en naar Balanchines eigen Serenade (1934), dat in Parijs een voorbeeldige, en misschien daardoor wat ‘droge’ uitvoering krijgt.

Een overdonderende indruk maakt het beroemde New Yorkse gezelschap daardoor niet – dit is danskunst voor fijnproevers, niet voor sensatiezoekers. Wellicht is Brahms/Händel (1984) van Jerome Robbins en Twyla Tharp toegevoegd om die laatsten tevreden te stellen: een groot bezet werk waarin trouw allerlei stijlkenmerken van Mr. B. worden gekopieerd en overdreven, met als resultaat onleuke, rommelige lolbroekendans in lelijke kostuums van Oscar de la Renta. Het enige, onbedoeld positieve eraan is dat het met terugwerkende kracht de genialiteit van Balanchine benadrukt.