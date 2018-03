Sportschenking voor fiscus geen goed doel

Ons land kent zo’n 30.000 fiscaal erkende goede doelen ofwel algemeen nut beogende instellingen (anbi’s). Daar hoort het Rode Kruis bij, de Shell Foundation in Londen en de Rotary Club Roermond. Zelfs het steunfonds Familie van der Linden. Maar niet een sportclub. Dat heeft de Hoge Raad ooit zo beslist. De reden is dat een sportvereniging er is om de leden een plezierige vrijetijdsbesteding te bieden; niet om het algemeen belang te dienen. Zo denkt het kabinet er ook over. Dat valt de sportkoepel NOC/NSF zwaar tegen. Die las namelijk in het regeerakkoord dat de het kabinet sport als een bindende factor in de samenleving ziet.

Vorig jaar ontketende een opmerkelijke coalitie van oud CDA-voorzitter Marnix van Rij, via de Nederlandse orde van belastingadviseurs en sportkoepel NOC/NSF een actie om bij De Jager een vrijstelling als anbi los te peuteren. Dat had succes, maar alleen bij de Tweede Kamer. Die nam unaniem een motie aan om de staatssecretaris op andere gedachten te brengen. Daarna bleef het zo lang stil, dat de CDA-fractie het onlangs nodig vond de staatssecretaris maar eens wakker te schudden met een Kamervraag.

Het belang van de status als anbi is geheel fiscaal. Giften aan een anbi kan men binnen de grenzen aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook aan de ontvangende kant zit een groot belang. Giften (of erfenissen) zijn voor een anbi belastingvrij. Alle andere instellingen moeten naar het hoogste tarief schenkingsrecht betalen. Bij een erfenis heet dat successierecht maar voor het tarief maakt dat niets uit.

Stel dat u wilt dat het clubhuis 10.000 euro voor een verbouwing ter beschikking krijgt. Als uw persoonlijke toptarief 52 procent is, levert de schenking een aftrekpost van 52 procent op. De vereniging betaalt geen belasting. U heeft dan netto 4.800 euro nodig om uw doel te bereiken. Zonder anbi-status heeft u geen aftrek en betaalt de vereniging 41 procent belasting. In dat geval moet u 17.000 euro overmaken opdat de vereniging 10.000 euro overhoudt.

Het verschil tussen wel of geen anbi-status is de 12.200 euro. Dat is meer dan het bedrag dat u netto wilt schenken. CDA-woordvoerder Pieter Omtzigt vindt dat het verschil tussen een restauratie aan het Concertgebouw en de opknapbeurt van de voetbalkantine zo’n groot verschil niet rechtvaardigt.

De Jager gaat daar inderdaad wat aan doen, zolang het alleen om het clubhuis gaat en niet om de gewone verenigingskas. De club moet dan een aparte stichting voor de restauratie van het clubhuis oprichten. Die stichting kan de giften in ontvangst nemen zonder schenkingsrecht te betalen en moet zelf het clubhuis opknappen.

Dat verkleint het verschil in het gegeven voorbeeld van 6.100 tot 2.400 euro. Meer wil de staatssecretaris niet aan het CDA toegeven. Hij is bang voor nieuwe problemen bij zijn Belastingdienst als die opeens voor 60.000 sportverenigingen moet bepalen wie wel en wie niet de begeerlijke status krijgt.

NOC/NSF wil die taak wel van de overheid overnemen maar dat is een privatisering van overheidstaken waar het kabinet niets voor voelt. De zaak verkeert nu in een patstelling. Er is voor iedereen die het goed met zijn sportclub meent een andere fiscaal vriendelijke uitweg. Wie via de notaris vijf jaar lang een vast bedrag aan de vereniging schenkt, mag die bedragen als aftrekpost opvoeren. De vereniging betaalt wel schenkingsrecht voor schenkingen van meer dan 2.688 euro.

Wie op 31 december de eerste termijn schenkt en op 1 januari de tweede, heeft in twee dagen meteen al twee van de vijf jaren achter de rug. Dat geldt overigens ook voor hobbyclubs, sociëteiten en andere verenigingen met meer dan 25 leden.

Aertjan Grotenhuis

